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娛樂

馬國明湯洛雯蘇梅島完婚 海邊浪漫共舞 願相愛到白頭

【明報專訊】馬國明與湯洛雯相戀3年，今年元旦馬國明宣布求婚成功，日前於泰國蘇梅島低調舉行浪漫婚禮，昨日在社交網分享婚禮照片，他們在眾多親友見證下交換戒指結為夫婦，甜蜜咀嘴。湯洛雯感謝老公給予難忘的婚禮，冧爆說遇到馬國明覺得好幸福，令她變成更好的人，願相愛到白頭。「鐵馬家族」成員唐詩詠開心見到二哥馬國明娶到好老婆，形容婚禮好夢幻。湯洛雯曾表示要拋花球給高海寧，結果如願，還掟中高海寧個頭。

馬國明、湯洛雯的婚禮籌備多時，時間地點一直保密，近日被爆在蘇梅島舉行。一對新人日前在親友祝福下完婚，昨日在社交網上載婚禮照片，跟大家分享喜悅。馬國明穿禮服，湯洛雯穿設計簡潔的純白大露背婚紗，兩人在戶外婚禮上交換戒指後甜蜜咀嘴，接受在場親友祝福，湯洛雯父親湯鎮宗充滿喜悅。兩人在社交網留言︰「Forever ours！」

湯洛雯：遇上你真的很幸福

湯洛雯之後再上載晚上在海邊的婚宴照片，換上另一襲性感婚紗，與馬國明面貼面又十指緊扣深情對望。她寫道：「感謝老公給了我一個非常難忘的婚禮，當天每一個環節都充滿感動和快樂，覺得遇上你，我真的很幸福，是你令我變成一個更好的人，但願我們相愛到白頭。」她上載與馬國明共舞視頻，見馬國明抱起她轉了多個圈，她甜笑非常開心。

馬國明與湯洛雯獲大批圈中好友及粉絲送上祝福，他們向傳媒分享新婚感受說：「好感謝各位祝福，今個婚禮我哋都覺得好開心、好甜蜜，大家玩得好盡興，亦有好多感人嘅場面，好多賓客都有同我哋講咗好多說話同祝福。多謝大家關心，其他嘅見到大家時再回答，多謝多謝！」

高海寧接到花球中「頭獎」

出席婚禮的圈中好友眾多，擔任兄弟團有「鐵馬家族」唐詩詠、黃嘉樂、林子善，還有陳敏之、黎諾懿及胡鴻鈞。姊妹團有岑杏賢、高海寧、朱千雪、蔣家旻、張嘉兒、鄺潔楹、莊思明及劉穎鏇等。湯洛雯曾表示想將花球拋給好姊妹高海寧，終於如願。高海寧上載接到花球過程，她笑說：「被花球砸中腦袋，恭喜新娘子你心想事成了，我接到了滿滿的愛。」湯洛雯回覆說：「兩次都掟中你，真係無辦法。」

唐詩詠：未見過二哥笑得咁開心

唐詩詠分享林子善在接新娘時感動落淚的照片，她寫道：「二哥娶老婆，真係好好好開心，亦從來未見過二哥笑得咁開心，由早上開始，除咗笑，就已經喊不停，無辦法，我哋真係好開心好興奮，二哥搵到一個咁好嘅老婆。」她又笑馬國明道：「好有型嘅新郎，Chok咗一張就變回自己，做兄弟一生一世。」她形容是一個充滿夢幻的婚禮，內裏承載滿滿的愛，所有的細節都表現出二嫂的心思，「二哥真的很幸運，二嫂真的很幸福，衷心祝福你們永遠幸福快樂」。

林子善祝白頭到老快生B

林子善留言讚二嫂湯洛雯籌備婚禮展現驚人同超凡能力，可照顧好二哥的下半生，他說：「我成日講幾個無血緣關係、但同有血緣關係一樣嘅親情。」他祝二哥二嫂白頭到老快生B。黃嘉樂指這天是二哥笑得最多的一日，「衷心戥佢兩個開心，能夠搵到咁愛惜對方嘅人」。胡鴻鈞亦說：「呢一日應該係我人生見過馬生笑得最多、最開懷嘅一日。」他指愛情威力好大，合適伴侶會互相影響，互相令對方變得更好。

娛樂組

相關字詞﹕岑杏賢 林子善 黃嘉樂 唐詩詠 高海寧 湯洛雯 馬國明

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