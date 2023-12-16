【開箱】《斷網假期》沒有網絡的世界等同末日

誤以為災難片巨製 觀衆失望

《斷網假期》台前幕後星光熠熠，除了奧斯卡影后和金像男配角擔綱演出，還有美國前總統奧巴馬夫婦監製、《黑客軍團》創作人森艾斯米（Sam Esmail）自編自導，可是觀眾反應麻麻，「爛番茄」網站綜合122篇評論文章後得分75%，算及格有餘，觀眾好感度卻由剛上架的70%急跌至截稿前只有35%，或許跟電影內容與大眾期望有所落差，尤其看罷預告片，會誤以為是荷李活災難巨製如《月球隕落》、《2012末日預言》等類型，難免失望而回。故事改編自美國作家Rumaan Alam的同名小說，紐約中產夫婦克雷（伊頓漢基飾）和雅曼達（茱莉亞羅拔絲飾）帶着子女到長島度假，話說後者有感於「今年很難捱」，所以臨時決定去Staycation，相信不少港人都有同感。電影開場10分鐘左右，克雷一家正在享受陽光與海灘，忽然被一艘疑因導航系統失靈而衝上沙灘的巨型輪船嚇倒，唯有敗興而返，回到度假屋又發現室內無線網絡無法接通，就連電視和手機都未能如常使用，現代人最大夢魘終至。

正當夫妻討論事態發展之際，自稱度假屋屋主的黑人喬治（馬亞沙拉亞里飾）帶着女兒露絲（麥雅拉海洛飾）半夜登門，聲稱紐約大停電，他們有家歸不得，希望「借宿」一宵，克雷夫婦為了答應與否爭持不下，此時電視傳來全國警報，但未有解釋原由，僅說所有電台和電視台暫時停止播放節目，眾人驚覺事態嚴重。

電影其中一個令人印象深刻的畫面，是雅曼達為跟外間失聯而心煩意亂之際，突然瞥見屋外花園來了一對小鹿，原本繃緊的情緒一下子放鬆，克雷見狀亦笑說：「在北美神話中，見到小鹿是好兆頭。」可是到了後段，大量野鹿出現把她包圍，情况便變得相當詭異。

面對內憂外患，加上古怪事情不斷發生，包括動物禽鳥大遷徙、神秘機器發出刺耳鳴聲、無人駕駛的電動車橫衝直撞、兒子阿契忽然吐血甚至牙齒脫落等，都令雅曼達疲於奔命。《渾身是勁》奇雲貝根（Kevin Bacon）客串演喬治的鄰居丹尼，僅在開場和結尾出現，這個陰謀論者認為，所有異樣都是中國或韓國在背後搞鬼，結局證明他錯了，並非所有暴亂都與外部勢力有關。

受《鬼眼》導演影響

《斷網假期》諷刺現代人對網絡的依賴已達病態程度，最後一幕講述雅曼達女兒蘿絲因網絡中斷而無法追看串流平台播放劇集《老友記》，此事比世界末日還要令她感不安，結果她跑到另一大宅並找到「古董」DVD機，手指繞過遙控器上「Netflix」按鈕，然後啟動「Play」掣，透過影碟收看結局，她心滿意足地笑了，畫面充滿玩味。有評論認為森艾斯米的拍攝手法，明顯受到《鬼眼》禮切沙也馬倫（M. Night Shyamalan）及《訪‧嚇》佐敦比爾（Jordan Peele）等驚慄片導演影響，可惜結局並無「扭橋」，感覺略嫌平鋪直敘。《斷網假期》亦跟《訪‧嚇》一樣批判種族歧視，例如雅曼達因喬治父女是黑人所以拒絕讓他倆留宿，儘管二人駕駛名車並穿著禮服，依然未能贏得雅曼達信任；另一方面，露絲亦跟父親喬治說：「如果世界分崩離析，千萬不要輕易相信任何人，尤其是白人。」反映歧視無分膚色。

雖說《斷網假期》並非販賣官能刺激的災難片，更為注重角色心理描寫和環境氣氛營造，然而幾場天災人禍場面，包括輪船衝上沙灘、飛機失事及鹿群包圍雅曼達和露絲等都足以假亂真，森艾斯米接受美媒The Hollywood Reporter訪問時，自爆《忘形水》金像導演基拉莫狄多路（Guillermo Del Toro）曾經給予製作上的寶貴意見，能夠獲得高人指點，難怪影像如此可觀。