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娛樂

《死侍3》膺粉絲2024最期待電影 《嘩鬼家族2》《捉鬼敢死隊：冰封魅來》分佔亞季

【明報專訊】今年全球票房三甲分別是《Barbie芭比》、《超級瑪利歐兄弟大電影》和《奧本海默》，明年會是什麽電影雄霸票房，或言之尚早，但美國票務網站Fandango每年底都會向觀衆調查來年最期待的十大作品，從中大概可知哪些電影有機會跑出。超級英雄片今年表現未如理想，超過8000名參與Fandango調查的觀衆，卻票選《死侍3》（Deadpool 3）為冠軍，其餘9部作品全部屬於續集或外傳。

Fandango有關2024年電影的問卷調查中，超過8000名影迷參與，近九成受訪者表示明年會入戲院看多齣電影，八成受訪者認為在戲院的觀影經驗，難以在家中複製；另外有68%參與這次問卷調查的影迷表示會在IMAX等大銀幕的戲院觀看多於一部電影。

至於最期待的2024年新片，賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）伙拍「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）主演的《死侍3》登頂。《怪誕城之夜》鬼才導演添布頓（Tim Burton）再次伙拍《怪奇物語》雲露娜維達（Winona Ryder）與《飛鳥俠》米高基頓（Michael Keaton）拍攝《嘩鬼家族2》（Beetlejuice 2），還邀來《星期三》珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）加盟，位列第2。集合保羅路德（Paul Rudd）、《怪奇物語4》芬禾夫赫特（Finn Wolfhard）和《迷失東京》標梅利（Bill Murray）主演的《捉鬼敢死隊：冰封魅來》（Ghostbusters: Frozen Empire），則佔季軍位置。

影迷最期待2024年新片第4至10位，順次為《沙丘瀚戰：第二章》（Dune: Part Two）、《毒魔3》（Venom 3）、動畫《壞蛋獎門人4》（Despicable Me 4）和《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）、《魔戒》前傳《Lord of the Rings: The War of Rohirrim》、《帝國驕雄2》（Gladiator 2），以及《無聲絕境》前傳《A Quiet Place: Day One》。

觀衆最期待Lady Gaga演小丑女

另一方面，觀衆除投選明年最期待的10齣電影，亦票選了最期待的演出；百變天后Lady Gaga在《Joker小丑2》 （Joker: Folie à Deux）扮演小丑女位列冠軍，珍娜奧蒂嘉《嘩鬼家族2》緊隨其後，Ariana Grande演出《女巫前傳》同樣備受關注；「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）為動畫《The Garfield Movie》的「加菲貓」配音佔第4位，《帝國驕雄2》佩特羅帕斯卡（Pedro Pascal）則位列第5。

相關字詞﹕2024最期待電影 票務網站Fandango 死侍3

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