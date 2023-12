《死侍3》膺粉絲2024最期待電影 《嘩鬼家族2》《捉鬼敢死隊：冰封魅來》分佔亞季

Fandango有關2024年電影的問卷調查中,超過8000名影迷參與,近九成受訪者表示明年會入戲院看多齣電影,八成受訪者認為在戲院的觀影經驗,難以在家中複製;另外有68%參與這次問卷調查的影迷表示會在IMAX等大銀幕的戲院觀看多於一部電影。

至於最期待的2024年新片,賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)伙拍「狼人」曉治積曼(Hugh Jackman)主演的《死侍3》登頂。《怪誕城之夜》鬼才導演添布頓(Tim Burton)再次伙拍《怪奇物語》雲露娜維達(Winona Ryder)與《飛鳥俠》米高基頓(Michael Keaton)拍攝《嘩鬼家族2》(Beetlejuice 2),還邀來《星期三》珍娜奧蒂嘉(Jenna Ortega)加盟,位列第2。集合保羅路德(Paul Rudd)、《怪奇物語4》芬禾夫赫特(Finn Wolfhard)和《迷失東京》標梅利(Bill Murray)主演的《捉鬼敢死隊:冰封魅來》(Ghostbusters: Frozen Empire),則佔季軍位置。

影迷最期待2024年新片第4至10位,順次為《沙丘瀚戰:第二章》(Dune: Part Two)、《毒魔3》(Venom 3)、動畫《壞蛋獎門人4》(Despicable Me 4)和《玩轉腦朋友2》(Inside Out 2)、《魔戒》前傳《Lord of the Rings: The War of Rohirrim》、《帝國驕雄2》(Gladiator 2),以及《無聲絕境》前傳《A Quiet Place: Day One》。

觀衆最期待Lady Gaga演小丑女

另一方面,觀衆除投選明年最期待的10齣電影,亦票選了最期待的演出;百變天后Lady Gaga在《Joker小丑2》 (Joker: Folie à Deux)扮演小丑女位列冠軍,珍娜奧蒂嘉《嘩鬼家族2》緊隨其後,Ariana Grande演出《女巫前傳》同樣備受關注;「星爵」基斯柏特(Chris Pratt)為動畫《The Garfield Movie》的「加菲貓」配音佔第4位,《帝國驕雄2》佩特羅帕斯卡(Pedro Pascal)則位列第5。