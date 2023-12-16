【娛樂場】《成功補習班》 金鐘獎視帝藍正龍成長經歷致敬恩師

描寫青春戀事甜酸苦辣

電影取材藍正龍少年時親身經歷，直接引用當年報讀的補習班名字做片名，回到17歲重拾少男成長的青澀回憶，重新定義愛情與友情，同時紀念當年補習班的恩師兼摯友、已故紀錄片導演陳俊志。

曾以偶像劇《妹妹》飾演戴耀起一角獲金鐘獎視帝的藍正龍，繼《傻傻愛你，傻傻愛我》後第二次執導，改編個人成長經歷拍成電影《成功補習班》，描寫青春戀事的甜酸苦辣，更有親情與友情的動人刻劃。已故導演陳俊志曾是藍正龍初中時期的補習班老師，兩人感情深厚，1999年陳俊志完成第二部紀錄片《美麗少年》，同年藍正龍才首次參演電影，就算後來各自展開忙碌的影視工作，雙方仍保持聯繫，直到2019年，陳俊志辭世，藍正龍傷心不已，並下定決心要完成以陳俊志為原型，並向他致敬的《成功補習班》；除紀念老師外，也為自己的青春做個完美的告別。

人生總有永誌不忘時刻

藍正龍獲亞洲電影節邀請來港出席映後分享會時說：「拍攝《成功補習班》是我人生中最快樂的3年，但同時也包含自己的悲傷，我相信每個人的人生都很精彩，也有很無聊的時候，總有些時刻在你人生裏面是永誌不忘的，這就是《成功補習班》想講的。」被問到電影中最難忘、最值得觀眾留意的一幕，他笑說現實中真的很愛吃即食麵。

補習老師開啟尋找自我旅程

電影講述1994年，張正恆（詹懷雲飾）、程翔（邱以太飾）、和尚（巫建和飾）是成功補習班中令人頭痛的「成功三劍客」，在升學至上、禁止戀愛的補習班中，三個來自不同家庭、不同個性的男生，被迫放下探索自我的欲望，全力準備聯考。張正恆一直想在畢業前談一段轟烈戀愛，卻連開口跟喜歡的人說話的勇氣也沒有；程翔因家中父母失和，住進張正恆家準備考試，經常換女朋友，卻不知自己想要的愛情是什麼；和尚在父親的高壓管理下，壓抑心中想法，努力活成父親期望的樣子。三人的友誼因一個女生陳思（林奕嵐飾）開始有奇妙變化，直到他們遇見補習班新來的小志老師（侯彥西飾），一段尋找自我的旅程終於開啟；小志是成功補習班的英文老師，擁有風趣幽默又溫暖的性格，教學方式獨具特色，給學生不同的學習體驗，贏得學生喜愛，但同時讓補習班的管理層頭痛。小志還有深遠的夢想，是拍一部關於同志議題的紀錄片，這個夢想不僅啟發了張正恆和程翔，也讓小志成為他們的良師益友。

《成功補習班》12月14日上映