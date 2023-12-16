劉德華劉雅瑟演唱不同版本《道理都懂》

《潛行》中華仔飾演的毒梟林陣安，視人命如螻蟻，無論競爭對手、目擊證人甚至警察，只要誰擋他的路，都會登上他的「死亡清單」。這樣一個「惡魔」，卻把妻子Vivian（劉雅瑟飾）看得無比珍貴，亦珍視與他出生入死的拍檔修浩（林家棟飾）之間的情義。

不過林陣安與修浩的價值觀迥異，開始各走各路。當中歌詞「命運慈悲多罕有，尚未知曉人生悲與愁」，揭示角色對愛與命運的思考與抉擇，華仔唱出情義兩難。

影后劉雅瑟罕有獻聲，她以溫柔聲線唱出《道理都懂》另一種味道。戲中對於Vivian來說，林陣安是她最可靠的另一半，甚至是她的世界裏唯一的光。劉雅瑟表示接到劇本時最打動她的，是人物小傳上的一句話「除了愛人，都是外人」，她為角色特別設計，當角色Vivian緊張時，會有揉紙團的習慣，她說：「因為角色本身經歷過傷痛，林陣安不在的時候會很緊張慌亂。」她對角色的理解，演繹歌曲時自然代入Vivian角度，通過輕柔堅定的歌聲唱出歌詞，當中一句「時間把一切吞沒，可我從未害怕過，愛的人會帶我走」。道出Vivian對林陣安無條件的信任和愛。

娛樂組