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娛樂

感嘆做演員好被動 李佳芯與無綫傾續約 暫未達共識

李佳芯與無綫未傾好續約 避談公司有否誠意挽留

【明報專訊】視后李佳芯近年傳遭無綫冷待，拍劇機會大減，轉戰綜藝節目。日前有指李佳芯被「掟」走，到澳洲出席《2023澳洲華裔小姐競選總決賽》，身兼司儀、評判及表演嘉賓三職。她昨日出席活動澄清是負責做評判和表演唱歌，覺得報道用「掟」字是為吸引讀者的標題，沒有不開心。不少藝人離巢外闖，她指有跟公司傾續約，承認暫時未傾到合適條件，會繼續做好自己。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

李佳芯（Ali）昨日一身高貴打扮現身彩妝店活動，跟現場市民玩遊戲送禮物又合照，吸引10多名粉絲撐場。Ali日前飛往澳洲出席《2023澳洲華裔小姐競選總決賽》，有報道指身為視后的她最近沒劇拍，遭無綫「掟」走，更被用到盡，要為選美活動身兼三職，包括司儀、評判及表演嘉賓。

Ali表示只是負責做比賽評判和表演唱歌，司儀則由安德尊擔任。有魔音之稱的她獲讚歌藝有進步感開心，她說：「一直有學唱歌，希望每次都有少許進步。不過每次臨近公開表演，心情都會好緊張，上台唱歌時把聲都震，唯有提醒自己盡量放鬆。」

「監製找我傾明年拍劇」

Ali表示2019年曾與陳豪為當地的選美活動擔任嘉賓，所以今次並非首次參與，也開心能在疫情過後再獲邀請。

Ali稱沒有為報道不高興，「用『掟』字做標題字眼，都是用來吸引讀者，我沒有因此不開心。其實之前有監製找我傾明年拍劇，叫我預留檔期，只是因一些製作資金和其他問題延期，到真正落實就等公司公布」。

指兩部主演劇集入到內地

提起Ali上月出席《萬千星輝賀台慶》，內地社交網轉播節目片段時，Ali出現的畫面被打格仔遮樣。Ali表示沒去了解此事，也覺得不是第一年發生，自己的心態是為參與公司活動，大家開心就好。據她所知，兩部主演劇集《智能愛人》與《有種好男人》都可以在內地網上平台觀看，「我會繼續做好自己，其他交由上天安排」。

角逐最佳女主持隨緣

有指無綫高層樂易玲開口力撐，指Ali與無綫合約尚有一段時間。Ali自爆有跟公司傾續約，但未傾到合適條件，會再傾。對於近期不少效力無綫的藝人相繼離巢，Ali認為公司仍有很多人才，「我喜歡拍劇演戲，不過做演員太被動，上天如果要我停就停，要我繼續就繼續，都是順着條路行，我鍾意做演員」。她表示拍綜藝節目出身，故不介意被安排拍綜藝。《萬千星輝頒獎典禮2023》下月舉行，Ali憑《身體最誠實》及《日本18種住法》獲提名角逐「最佳女主持」，她稱好多節目主持也很出色及很努力，自己對角逐獎項只是隨緣，不會強求。

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