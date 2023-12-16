北京冒暴雪返港 陳曉東聖誕撇甩家人獨自外遊

提到內地瘋傳他與陳百祥（阿叻）有親戚關係？他否認道：「我不明白為何會有這傳聞！（阿叻指與你相同之處就是靚仔？）呢一點講得對。（誰較靚仔？）我以為自己是賣笑的，叻哥真是保養得幾好。」

周吉佩將參與3個表演項目，其中與黃洛妍、區永權彈結他合唱。他表示最近應付很多演出工作，要分配時間加緊練習。

周吉佩年內演出近80個騷

周吉佩粗略估計今年表演近80個騷，是人生之中最忙一年。荷包是否一樣豐收？他稱不知道，因金錢全交給太太管理，即使有掙錢也投放在音樂學校，「以前打工每月有確實收入，現在出糧不穩定，反而內心會驚，所以要兼顧演藝工作和經營音樂學校，才可平衡心理關口。我都擔心明年的發展，有錢無錢的騷都盡做」。他期望音樂學校明年1月擴充後，收入更加穩定，透露正招攬《中年好聲音》成員加入學校任導師。

記者：鍾一虹