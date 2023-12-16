《新聞女王》番外篇 佘詩曼馬國明聯手踢黃宗澤出局

內地官方社交網前晚播出佘詩曼、馬國明與黃宗澤演出的《新聞女王》番外篇，劇情承接大結局，講述Man姐重返SNK News後收到佐治的恭賀來電，佐治提出與Man姐聯手，阻止有野心的古肇華坐上總監之位，避免整個新聞部發生大變化，白費他們多年心血及成果。佐治指自己經歷很多後，不似以前執著，只想像Man姐當年教導做好新聞，憑他們多年默契，將來誰成為總監，都會繼續帶領新聞部有更好發展，一齊將古肇華踢出局。Man姐質疑佐治的改變及能力，但最後仍說出一句「合作愉快」，跟佐治達成共識將古肇華踢出SNK News。畫面一轉古肇華坐在辦公室，手機同時收到Man姐及佐治的信息，古肇華拿起手機後冷笑一聲，對鏡頭目露兇光。大批網民都表示心急，盼快些開拍續集。

娛樂組