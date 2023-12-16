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娛樂

張家輝望《爆裂點》票房大收多過攞獎 梁洛施自認捱得 林超賢歡迎加入班底

張家輝視演員終身職業不放棄 執導電影不敢與林超賢較量

【明報專訊】張家輝與林超賢繼《魔警》後相隔9年再合作電影《爆裂點》。張家輝表示與導演林超賢關係變得更牢固，而且有多重意義，可趁機扶植具潛質的新晉導演唐唯瀚。《爆裂點》由林超賢監製及擔任總導演，感嘆首次做監製即吃閉門羹，叩門三次才找到資金，不過他對未來香港電影市况不太悲觀，覺得仍然有好多可能，希望各界支持，亦覺得電影行業需要傳承。張家輝稱香港電影已經歷逾10年艱難期，視演員為終身職業，再艱苦都不放棄。梁洛施首次與林超賢合作，大讚對方脾氣好，亦想再拍動作片，自認好捱得。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

張家輝透露3年前出席導演陳木勝喪禮，覺得在對方身邊多年的副導唐唯瀚很有潛質，只欠一些機會。副導演出身的林超賢表示感同身受，而且認識的唐唯瀚是個認真做事的人，自覺有責任為這行業做傳承工作。

大家夠癲變戰友

張家輝先後執導4部電影，自覺只為興趣，不敢跟林超賢較量，因為拍高質素商業片不可能任性。林超賢笑問：「即是你好任性？」張家輝說：「我真係好任性。林超賢拍大製作，我做演員算喇。」他表示當演員時會安守本分，信任每個導演的判斷和安排，絕不自恃有執導經驗，凌駕導演之上不停畀意見，「好似我被人蝦完，都不想自己蝦人」。林超賢笑言這個影帝出名難馴服，偏偏大家合作又好舒服，可能因識於微時，早已建立默契，「15年前我們合作《証人》，他一直想拍這片種，亦是他畀信心我拍這類戲；他喜歡的我又喜歡，他夠癲我又夠癲，有種戰友感覺」。兩人指現在開戲少，大製作亦寥寥可數，故劇組人員能走在一起工作，有種莫名的喜悅，以及共同努力的存在價值。

拍港片有親切感

身為金像導演的林超賢透露今次首度做監製慘食閉門羹，叩了三次門才找到資金，但對未來香港電影市况不太悲觀，認為仍然有好多可能，「從來找資金都是難，有想法但沒資金不行，可能之後會更加難，要叩10道門，但覺得總會叩到，希望各界都支持香港電影。（會否多拍港產片？）會，明年就回來，香港拍戲叻極用幾十人，內地拍戲基本幾百人，但對我拍慣港產片來講，幾百人和幾十人分別不大，回來拍戲熟悉環境，有親切感，好正」。張家輝稱香港電影已經歷逾10年艱難期，但他視演員為終身職業，即使再艱苦都不會放棄，「要推算電影後市，我覺得都是跟現在差不多，會否差到所有人都沒戲拍？我相信不會」。

無被震撼場面嚇怕

再度活躍影圈的梁洛施笑指張家輝與林超賢開工似孖寶兄弟，她今次參演《爆裂點》感到大開眼界，震撼場面盡收眼底，但沒被嚇怕，因為開戲前已做好心理準備，接觸過「魔鬼導演」林超賢和好黐線的張家輝，尤其喜歡他們的手法和氣氛，更大讚林超賢脾氣好好且親力親為，未見過他在片場鬧人，而且劇組很有愛，希望下次再合作，「想再拍動作，我好捱得㗎！」林超賢歡迎臭味相投的梁洛施加入班底，「有些電影人跟我合作後被嚇怕了，她竟然喜歡這種氣氛及工作模式」。張家輝建議下次加插人鬼情未了橋段，讓梁洛施發揮，因自己已體驗過林超賢的重口味手法，今次戲中要硬生生望住很多人死。談到張家輝先後憑《証人》及《激戰》封金像影帝，兩片都是林超賢執導，今次有否信心再下一城？他笑說：「承你貴言，但今次想要獎金，希望多些人支持，得到好好票房回報。」《爆裂點》本月8日香港及內地同步上映，目前香港票房約280萬元，內地8000萬人民幣。

愛煲電話粥激嬲老婆

梁洛施指張家輝、林超賢受訪時輕鬆幽默，其實在片場開工非常認真，因劇情很沉重，「每次在現場見到張家輝個樣都好沮喪」。張家輝指開工趣事不多，沉醉在認真氣氛中，十分享受，「我們在片場少傾談，因要集中精力揣摩角色，拍戲以外，就會相約食飯傾偈」。林超賢大爆太太曾呷張家輝醋，「太太見我傾電話傾得耐，就會問呢個係張家輝？」好多心事互訴？張家輝笑說：「大部分內容傾電影，亦有部分傾醜惡人性議題，我平時很少傾電話，傾最多電話的人就是林超賢。（太太關詠荷可有投訴？）我到內地登台跟林超賢合照，我給太太看，她不出聲，然後說情侶呀！」

張家輝/髮型：Evan Wong

化妝：Midco Chu

林超賢/化妝：Angel Y

梁洛施/髮型：Nick Lam@orient4

化妝：AnnaEden

服裝：Christian Dior

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相關字詞﹕林超賢 張家輝 梁洛施 爆裂點

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