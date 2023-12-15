明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《跟我說愛我》改編日劇 鄭雨盛「自肥」演苦情戲

【明報專訊】韓國「男神」鄭雨盛入行接近30年，先後憑《風塵三俠決戰地獄門》、《阿修羅》及《5時恭候的證人》拿下影帝，相隔12年終於再拍劇，跟《財閥家的小兒子》申鉉彬合演韓國有線頻道ENA劇集《跟我說愛我》，剛於上月27日首播，香港觀眾可透過影視串流平台Disney+收看。《跟》劇講述失聰畫家車振宇（鄭雨盛飾）與夢想成為演員的鄭暮恩（申鉉彬飾）之間的純愛故事，感情真摰細膩，且看能否如鄭雨盛廿年前主演《擁抱這分鐘》一樣成為經典。

購入版權當主角

《雲畫的月光》金敏貞編劇、《那年，我們的夏天》金允珍執導，改編自1995年豐川悅司與常盤貴子合演同名日劇《跟我說愛我》，雖然原作面世至今已近30年，但愛情故事永不過時。鄭雨盛飾演兒時發燒後失去聽力的車振宇，視繪畫為生活全部，對於歧視目光習以為常，慣於活在寂靜世界。鄭雨盛不單是主角，同時兼任製作人，《跟》劇是他跟《魷魚遊戲》李政宰創辦Artist Studio製作，「我跟此劇早有淵源，13年前購入版權，如今終於拍畢」。鄭雨盛為了演活失聰角色，花上很長時間學習手語，他說：「一直想挑戰這種角色，由於韓國聾啞人士不被大眾關注，所以我想令他們被看見。」

鄭雨盛繼《Padam Padam…他和她的心跳聲》睽違12年回歸拍劇，又指新劇與舊作《擁抱這分鐘》相似，「都是講述兩個難以與人溝通的角色，如何向對方傳遞感情的故事」。如他所言，兩者確有不少共通點，都是純愛故事，節奏緩慢但感情細膩，透過生活細節，把感染力放大。

其中一幕講到車振宇第一個教導鄭暮恩的手語就是「演員」，暮恩原本任職空中服務員，因愛上演戲，毅然辭去穩定工作，可惜多次試鏡失敗，只能當臨時演員，正感到迷失的她，卻被振宇稱作「演員」而感動。

影帝級演技示範

另一幕講述二人在戶外用餐，突然下起大雨，暮恩被突如其來雷聲嚇倒，振宇卻毫無反應，暮恩嘗試用雙手堵着耳朵，感受無聲雨天。另外，振宇因失聰而惹起誤會，例如他乘搭電梯，因聽不到門外有人呼叫，無辜捱罵。故事細節反映失聰者的生活難處，同時解釋振宇與他人保持距離的因由，暮恩多次邀約外出，振宇一律拒絕，兩人如何打破隔閡，成為劇集看點。

影帝鄭雨盛扮演失聰者，表現毋庸置疑，無論表情與眼神都很到位，把主角積極面對人生，同時感到悲傷的複雜情緒表露無遺。《跟我說愛我》全劇共分16集，截稿前播到第6集，韓國收視一直在1%至2%之間徘徊，成績未如理想，或許與故事平淡節奏緩慢有關，反觀去年同樣以失聰者為主角的日劇《Silent》，結局收視直逼10%，待遇明顯不同。

相關字詞﹕韓劇 申鉉彬 鄭雨盛 跟我說愛我 開箱

上 / 下一篇新聞