【娛樂場】馮寶寶《雨夜驚魂》任白《獅吼記》 重溫桃源影業作品

最後作品為心光盲人學校籌款

由文化及教育界巨擘李會桃1958年創立的桃源影業，特別著重拍攝教育與娛樂並重的電影，《雨夜驚魂》（1960）講述馮寶寶戲中的父親迎娶平妻，卻引狼入室，置家人於險境。這是馮寶寶首部為桃源影業拍攝的作品，亦奠定日後成為香港童星代表人物的地位。《夜光杯》（1961）同由馮寶寶參演，飾演自幼喪母的女孩，在杯仙姐姐的守護下，不但化解奸人陰謀，更為父親覓得良緣，共組美好家庭。桃源影業的最後一部作品《盲童奇遇記》（1967）是特別為心光盲人學校籌款，電影以葉文超等失明音樂家的真實故事為藍本，描寫失明人士的堅毅勇氣和奮鬥精神。

桃源影業另有不少由知名導演和粵劇紅伶參與製作或演出的電影，包括粵劇紅伶任劍輝演出導演龍圖執導的《怪俠金絲貓》（1961）、《跨鳳乘龍》（1959）、《非夢奇緣》（1960）和《鬼俠》（1962），以及與導演馮峰合作，主演以反戰為主題的《挖目保山河》（1961）。任劍輝更聯同好拍檔白雪仙主演由蔣偉光導演及編劇的《批把巷口故人來》和《獅吼記》（1959）。

《新姊妹花》賀蘭一人分飾兩角

在1950至1960年代，桃源影業為香港影壇培育生力軍，《新姊妹花》（1962）為當時的新星賀蘭度身訂做，片中她一人分飾兩角，不論是飾演端莊高貴的富家千金，或是土氣粗魯的鄉下女孩都恰到好處。《玫瑰夫人》（1964）由賀蘭伙拍另外兩名新人方心和高明擔演，演繹一段揭示兩代情仇的三角戀，當時三名新人的演技大獲讚賞。

桃源影業出品的電影大部分均為粵語片，但亦有兩部國語片，《千面女郎》（1959）由女星葛蘭主演，片中分別飾演醉心藝術的活潑少女及與大學生熱戀的情深女伶。

馮寶寶李幼慧出席映後談

另一部國語片《雙雄奪美》（1959）由張仲文飾演女主角美美，電影透過華麗的衣飾展現女主角的美態，故事亦帶出女性自主的信息。部分放映設映後談，由李會桃的兒子李幼慧分別與馮寶寶及資料館一級助理館長陳彩玉主講。

15部桃源影業作品除《玫瑰夫人》外，其他影片均設中文唱詞，所有影片均不設字幕。門票於城市售票網發售。