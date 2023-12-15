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娛樂

舞台劇《你好，打劫》演員圍讀 出品人劉德華現身打氣

【明報專訊】劉德華出品，張達明執導，楊偉倫（阿卵）與麥沛東（麥東）合演黑色幽默舞台劇《你好，打劫》將於明年2月在藝術中心公演，其他演員還有魯文傑、巢嘉倫、蔡頌思及黎逸正。早前6名主要演員拍攝宣傳海報，他們出盡法寶，各持菠蘿、榴槤、蔗、辣椒及香蕉等突顯角色個性。日前劇團圍讀時，劉德華也到場，他對眾人表現信心十足，指6人企上台已經贏。《你好，打劫》講述匪徒打劫銀行並與人質被困在同一空間，以荒誕詼諧的手法探討社會的人際關係與生活困境。

楊偉倫：拍戲比舞台劇更難

阿卵與麥東繼電影《正義迴廊》再合作，兩人演賊仔。麥東表示與阿卵曾合作演舞台劇，之後合作電影，今次開心再上舞台。提到舞台劇跟電影的分別，阿卵說：「電影跟舞台劇的確分別很大，我們都是舞台出身，拍電影時有很多事都要再適應，工作時都會遇到不同朋友，他們會說演舞台劇好難，覺得我們好犀利，記到很多對白；我會說『當你經歷了兩個多月的排練，就會好自然地記得』，我反而剛接觸電影時覺得更難，因要即時背好修改過的對白，以及分拆鏡頭拍攝，這對我來說其實更難。」

阿卵未睇過原著，但十分欣賞劇本，很清晰並愈看愈有驚喜。麥東看過一些原著資料，知道是一部1975年的美國電影，男主角是阿爾柏仙奴，阿卵聽畢即力爭要演阿爾柏仙奴角色，笑言會跟導演爭取調角。

娛樂組

相關字詞﹕你好，打劫 劉德華 麥沛東(麥東) 楊偉倫（阿卵）

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