毛舜筠出自家服裝品牌 做埋生招牌 陳茵媺撐老公陳豪再稱視帝

毛姐表示品牌暫時推出一系列服裝，布料舒適防菌，由美術指導老公區丁平負責設計，「這品牌任何年齡都適合穿著」。問到會否落舖做生招牌？她表示有時間都會，教顧客如何穿搭，因服裝是多功能設計。

與周海媚有拍劇緣分

談到周海媚（海味）日前突然離世，毛姐感嘆說：「《楊家將》是海味第一齣劇，我跟她合作，她當年只有18歲，住在屯門，每日爸爸開車接送，有時拍到半夜三更，她會到我屋企瞓，之後大家各自各拍劇，所以就只限拍劇的緣分。聽到她離世消息好突然及難過，走得咁快，我對海味的印象，仍停留在她仍是小朋友的階段！」毛姐稱印象中海味是很乖、很靚、很清純的一個新人，「令人很想保護她，因為這樣，才吸引呂良偉想保護和愛惜她」。對於同日林超榮離世，毛姐曾跟對方合作過電影和節目，收到消息感突然及傷心。

陳茵媺憑《羅密歐與祝英台》角逐視后，開心久休復出就獲提名，但沒想過得獎，亦不知有什麼對手。她睇好老公陳豪攞視帝，讚老公在《破毒強人》的演出十分出色，「他創造出一個角色，非常難得，而且演得非常投入，我都睇得好投入。我想老公攞獎多過自己攞，我會投老公一票」。

記者：柯美