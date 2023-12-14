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娛樂

【娛樂場】《Life afteR Life》 陳健安解讀另類「死亡」與生活

【明報專訊】C AllStar成員陳健安（安仔）繼ViuTV選秀節目《全民造星V》擔任導師及演出舞台劇後，重回音樂路，相隔兩年推出首張個人概念大碟《Life afteR Life》。以「life」為主題，收錄曲風輕快的《創作者的派對》、充滿回憶的《好好掛住》、延續「重生」和「未知道」的《繼續繼續》，以及最新派台歌《之後的一天》等10首歌。

安仔對個人概念新專輯每首歌的曲詞，以至次序都經過悉心編排；曲目故事由歌迷自己感受。他稱專輯名為「life after life」有兩個意思，「『life』解作『生命』又可以係『生活』，『after life』可以解讀『死後』。關於『死』，大家可以有唔同的解讀，除了以物理學解釋的『死亡』，即係生命無咗之外，其實我們生活上開口埋口都會話『死啦，聽日要做咩？』或者『死啦，我失戀。』各種生活上好多不同的『死亡』，大家各自解讀。最重要係經歷唔同嘅事，面對唔同嘅死亡之後，究竟𠵱家嘅自己變成點？𠵱家嘅價值觀係點樣？對待別人嘅行為有咩唔同呢？就係呢張唱片同大家討論嘅概念」。

跟姜麗文首次合作

安仔跟《天梯》作曲人賴映彤（小彤）聯合監製概念碟，「音樂方面主要由我同小彤負責，同埋擔任整張碟的監製」。10首歌當中，有4首是安仔作曲，還有首次在音樂上合作的姜麗文，為《雲際車站》作曲。他跟填詞人Oscar（李文曦）合作無間，安仔的意念由Oscar化成歌詞，一齊創作；Oscar亦是概念碟的創作總監。Bonus Track包括重新編曲的《好好掛住》、《厭惡物圖鑑》與《仍然是那個少年》，安仔以不同方式演繹，盼讓樂迷有另一番感受 。

專輯造型似書

為配合專輯主題，封面特別以一層疊一層的設計，比喻人生由不同經歷累積而成，連帶安仔的造型亦貫徹概念。造型師花了逾百片布親手縫製，服裝足足15磅重，難得安仔穿上身仍表現輕鬆。他說：「今次專輯無論歌曲創作、編排，甚至封面設計都貫徹『痕迹疊痕迹』的主題，人生就係由好多經歷不斷重疊而成，例如我身上的服裝，由好多塊布一塊疊一塊而成，睇落好似一本書，比喻我有內涵和層次。」

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