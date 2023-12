【明報專訊】區瑞強12月26日於文化中心舉行首個全英文歌《友Folk同享Boxing Day演唱會 2023》,邀請無綫歌唱比賽節目《中年好聲音》吳大強與音樂人伍仲衡擔任嘉賓。3人昨日綵排演繹《Fly Me To The Moon》,預告帶領樂迷重溫30首經典金曲,吳大強自爆是區瑞強歌迷,區瑞強笑稱現在才識相見恨晚。