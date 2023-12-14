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娛樂

認顏值不及韓版《社內相親》金世正薛仁雅 陳漢娜沈殷怡接受批評 無悔參演

港版《社內相親》惹負評 陳漢娜沈殷怡承認跟韓版無得鬥

【明報專訊】陳漢娜（Hanna）和沈殷怡（Shirley）在ViuTV劇《社內相親》中分別與演霸氣總裁和總裁秘書兼好友的盧瀚霆（Anson Lo ）和呂爵安（Edan）演戀人。播映以來有不少劣評，有稱港版兩對CP與韓版《社內相親》相差太遠，不夠俊男美女，難以投入。Hanna和Shirley一起受訪，對批評一點也不介意，還哈哈大笑認同不夠韓版女主角金世正和薛仁雅靚女，Hanna說：「睇完韓版就知道冇得鬥，金世正又靚又駕馭到個角色，真的很難比較，要比較就要再投胎，這是我們能力範圍以外的事，範圍以內只能盡力演好角色。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

Hanna承認有想過不接拍港版《社內相親》，不是擔心比較，是驚自己未必適合一人分飾兩角演「孫美玲」及「孫賀利」，「我不是性格開朗的人，角色要帶給人溫暖、可愛，深得人喜愛，所以CEO才愛上這個與別不同的鄰家女孩。初時擔心自己做不到這種感覺，但身為演員應多方面嘗試和挑戰，跳出舒適圈，最後決定一試，其實我一直沒推過任何角色」。被指與韓版不似，有否失望？她說：「不緊要，都沒想過要似原著，因為要韓國方面審批，所以某些東西不可以改動。」

與Edan演一對的Shirley亦覺得不可以與韓版CP比較，認為每個人對審美標準不同，「做什麼都可能會有人去比較，為了驚比較不去嘗試不同角色，令觀眾見不到我的不同面向，會覺得可惜，所以明知一定會比較都接拍。我很喜歡原版，覺得很夢幻，有得參與港版很開心，已盡了我所能，有比較我會接受，但無悔」。

Edan幽默化解尷尬氛圍

Hanna與Shirley劇中與另一半均有親熱鏡頭，二人異口同聲說一點都不感尷尬。Hanna說：「做戲要全程投入，如果一方覺得尷尬，呈現不到戀人之間有多麼甜蜜。」Shirley認同，稱大家都是想做好件事，又願意溝通，「Edan很幽默，拍這些親密接觸鏡頭，令我忘記尷尬氛圍」。

現實是否喜歡Edan這種幽默男？她說：「幽默感很重要，還要專一、孝順和善良，可惜未出現，仍在尋覓中。（有否相睇？）之前媽咪都擔心我嫁不出，想介紹男生給我，最終沒有行動。我跟劇中角色映書一樣不喜歡相睇，加上現在事業剛起步，想放多些時間在工作，不急於結婚。怕沒時間兼顧，現在不是相睇合適期。」Hanna與拍拖4年的男朋友感情穩定，未有結婚計劃，「我都冇試過相睇，可能我的年代已不流行相睇」。

不覺劇情離地 盼給觀眾新鮮感

有指香港不流行相睇，看《社內相親》沒共鳴和說服力，Shirley說：「很多偶像劇都很離地，很多事情在現實未必經歷過，睇劇時才覺得有趣。我和Hanna都沒有經歷相睇，拍完才知原來是什麼一回事。未必有共鳴感，但希望帶給觀眾新鮮感。」Hanna也沒想過劇情離地一事，《社內相親》是韓國漫畫改編，「我很喜歡睇漫畫，睇漫畫的人不會覺得劇情離地，作者創造的世界，不會判斷發生的事情是否與現實相似，大家別以睇一般正劇看《社內相親》，這不是寫實劇，我都不當寫實劇演繹。創作就是這麼美好，創造另一個世界比平時我們這些苦悶的人，有這些事情發生，都幾有趣」。

開拍初期無劇本 工時長添壓力

問二人覺得自己演得如何，可有改善地方？Hanna表示每齣劇和每部戲重看都覺得有不足和改善的地方，「今次都有，因為只得兩個月時間拍攝，每天開工時間很長、很趕，集數很多，跳拍很厲害，一個鏡頭頂盡只能拍兩三take，拍到四take已經是恩賜，所以未埋位已經要100%準備好，有時第二日的戲分，前一晚收工後才收到稿，壓力來自時間和體力，真的拍得很累，那段時間，每天只睡兩三小時，又多外景，夏天著冬天衫，命都短幾年，試問出來個樣點會靚」。

Shirley表示第一日開工要拍晒15集和Hanna的對手戲，沒有劇本又零碎，還要跳拍，「我很迷惘，不知每場戲的情緒對與否，好緊張，驚不連戲，成日向Hanna發出求救眼神，問對與否。我睇住Hanna，很佩服她可以咁連戲，因為有好對手帶動，睇回覺得不是太離譜，不過有更加多資源和時間拍更好」。

陳漢娜/化妝：San Chan

髮型：Heitai Cheung

沈殷怡/服裝：ba&sh

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