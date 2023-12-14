葉子楣接戲拒再行性感 錢小豪怕家居意外避免獨居

戴冷帽的錢小豪最近剃光頭換形象，怕被誤會患重病，刻意留鬚。他剛為台灣網紅「草爺」新歌MV擔任男主角，開心MV播出後反應好。他透露聖誕有好多朋友邀約食飯飲酒，以前拍戲傷腰背的舊患復發，要接受物理治療，未必每個聚會能出席，要先照顧好身體，「我都年紀大，已『登六』（60歲）領取『樂悠咭』，細佬錢嘉樂過兩年追住我領卡。想趁節日跟家人團聚，之前在橫店拍戲，每次逗留近10個月，跟大仔龐景峰合作了六七部戲，現在想唞一唞」。對於周海媚離世，錢小豪稱拍戲跟對方有過一面之緣，覺得她靚女又後生，從新聞得知獨居的她在家中猝逝好可惜，令他想為晚年生活做準備，「我本來想一個人住，現在很怕獨居發生意外，已將浴缸變企缸」。

記者：鍾一虹