明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

林超榮3女寫信不捨父離世 陳淑蘭哽咽代讀

【明報專訊】身兼編劇、導演、節目主持多職，人稱「超人」的創作人林超榮前日病逝，終年61歲。林超榮與太太屈穎妍育有3女，林超榮患血癌，最後工作是11月8日主持港台節目《開心日報》，之後接受治療。《開心日報》昨日製作《懷念林超榮特輯》，一班主持分享與林超榮相處點滴，陳淑蘭在節目尾聲讀出林超榮3女寫給父親的最後一封信，並點唱盧冠廷《一生所愛》送別爸爸。

讚超人爸爸是眾人開心果

陳淑蘭哽咽代林超榮女兒讀出給父親的信，「超人爸爸嘅傳奇人生，昨（前）日煞青咗」。她們表示好鍾意及不捨得爸爸，每名來探望的朋友都說父親真的好好，什麼人都幫。3女大爆「超人」秘密，「爸爸其實一直都想做區議員，除咗可以幫人之外，仲有個天大契機，就係可以喺區周街免費泊車」。她們稱父親樂觀和正能量爆滿，是所有人心中的開心果。由於「超人」離開得太急，最後一句聽爸爸講的是「嘩！梅菜剁豬肉，正呀」。她們說：「邊有人做化療都咁有胃口㗎，爸爸，你真係好努力、好叻、好犀利。我哋永遠愛你，你永遠都喺我哋身邊，雖然WhatsApp group嘅信息以後都唔會全員已讀，但係你對我哋好，對我哋嘅付出，呢一生人做過嘅好事，我哋所有人收到晒，再見喇，爸爸。」

娛樂組

相關字詞﹕林超榮

上 / 下一篇新聞