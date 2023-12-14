林超榮3女寫信不捨父離世 陳淑蘭哽咽代讀

讚超人爸爸是眾人開心果

陳淑蘭哽咽代林超榮女兒讀出給父親的信，「超人爸爸嘅傳奇人生，昨（前）日煞青咗」。她們表示好鍾意及不捨得爸爸，每名來探望的朋友都說父親真的好好，什麼人都幫。3女大爆「超人」秘密，「爸爸其實一直都想做區議員，除咗可以幫人之外，仲有個天大契機，就係可以喺區周街免費泊車」。她們稱父親樂觀和正能量爆滿，是所有人心中的開心果。由於「超人」離開得太急，最後一句聽爸爸講的是「嘩！梅菜剁豬肉，正呀」。她們說：「邊有人做化療都咁有胃口㗎，爸爸，你真係好努力、好叻、好犀利。我哋永遠愛你，你永遠都喺我哋身邊，雖然WhatsApp group嘅信息以後都唔會全員已讀，但係你對我哋好，對我哋嘅付出，呢一生人做過嘅好事，我哋所有人收到晒，再見喇，爸爸。」

娛樂組