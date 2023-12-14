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娛樂

【開箱】《蒼鷺與少年》 窺探宮崎駿的私密回憶

【明報專訊】第81屆金球獎本周公布提名名單，日本動畫大師宮崎駿自編自導、老拍檔久石讓作曲的《蒼鷺與少年》，獲得最佳動畫及配樂兩項提名，正好為今日（14日）在港開畫的《蒼》片造勢。電影7月率先在日本上映，首次採用「零宣傳」即未有公開故事大綱、配音陣容，甚至連預告片都欠奉的情况下，票房仍收逾86億億日圓（約4.6億港元），可是口碑兩極，部分觀眾對於戲中出現蒼鷺、鸚鵡、塘鵝等充滿隱喻的角色，感到一頭霧水，但如果說此片其實是82歲宮崎駿最私密的個人回憶，所有謎團便可迎刃而解。

「爛番茄」近滿分

自2013年推出退休作《風起了》，宮崎駿還是放不下本業，相隔10年再以《蒼鷺與少年》復出影壇。截稿前為止，「爛番茄」網站綜合168篇外國影評文章，此片獲得96%接近滿分，觀眾好感度亦達90%；本月公布紐約影評人協會（NYFCC）及美國國家影評學會（NBR）得獎名單上，《蒼》片分別奪得最佳動畫及十優電影，叫好之餘亦算叫座，雖然日本票房不及前作《風起了》的120億日圓（約6.4億港元）及《千與千尋》316億日圓（約17億港元），卻在美國開紅盤，首周末收1280萬美元（約9984萬港元）榮登冠軍，同時刷新宮崎駿動畫系列在美國開畫最高紀錄。

《蒼鷺與少年》創作靈感源自日本作家吉野源三郎小說《你想活出怎樣的人生》，但兩者內容並無直接關連，新片以二戰為背景，講述主角牧真人的母親在戰火中逝世，他跟隨父親牧勝一（木村拓哉聲演）離開東京，搬到故鄉與繼母夏子（木村佳乃聲演）一起生活，後者更已懷有其父骨肉，他的心情難免忐忑。某夜夏子失蹤，真人闖入神秘古塔，誓要救出繼母並解開古塔內的異世界之謎。

兒子拒絕接班

有評論認為《蒼鷺與少年》是宮崎駿從影以來最艱澀難懂的作品，不少日本觀眾在「零宣傳」情况下捧場，結果看得一頭霧水，事後批評情節零碎，甚至被片中出現大量含有隱喻的角色如愛說謊的蒼鷺（菅田將暉聲演）、吃人類的鸚鵡、隨風飄浮的白色精靈「嘩啦嘩啦」等嚇怕。

身為吉卜力工作室創辦人兼《蒼鷺與少年》監製的鈴木敏夫在訪問中透露：「關於電影的看點，我只給大家一個提示，就是片中主角真人其實就是宮崎駿的少年時代。明白到這一點，看電影的時候便會更有趣味。」換句話說，觀眾大可將《蒼》片視為宮崎駿的回憶錄，透過真人的經歷，看穿宮崎駿的成長過程和人生觀，例如電影結局，掌管異世界的曾舅公請求真人留下並成為他的接班人，但遭後者拒絕，堅持活出自己人生。這一幕對應宮崎駿兒子兼《安雅與魔女》導演宮崎吾朗拒靠父蔭而接掌吉卜力，格外令人唏噓。

反對軍國主義

《蒼鷺與少年》貫徹宮崎駿的反戰思想，戲中勝一因生產戰鬥機用的玻璃座艙罩，結果發了一大筆戰爭財，讓他們一家在炮火中仍過着富裕生活，可是真人並不快樂，寧願自殘亦不想聽從父親指令上學。事實上，宮崎駿父親宮崎勝次亦在二戰期間經營兵工廠，也有再婚經歷，他不止一次在訪問中批評父親是「不忠不義」之徒。他透過片中塘鵝，暗喻被迫上戰場的士兵，牠們靠吃嘩啦嘩啦維生，後者代表戰爭中枉死的亡靈，希望投胎轉世，卻遭塘鵝吞噬，藉以反映戰爭的殘酷和無奈。

至於吃人的鸚鵡，有人認為是軍國主義的象徵，鸚鵡王（國村隼聲演）計劃帶領手下推翻曾舅公掌管異世界，最後自招滅亡，反映宮崎駿對戰爭有多痛恨。電影以大團圓結局，真人趁母親輪迴前好好道別，然後帶着繼母夏子和僕人霧子離開古堡，並與父親勝一團聚，正好對應宮崎駿晚年訪問所說，他對父親勝次年輕時所作所為，終於感到釋懷，明白放過別人，等如放過自己，活出無悔今生。

上映日期：12月14日

相關字詞﹕木村拓哉 宮崎吾朗 鈴木敏夫 宮崎駿 蒼鷺與少年 開箱

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