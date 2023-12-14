Netflix增透明度 首次公布上半年全球收視排名 《黑暗榮耀》6.2億觀看時數登季軍

文：蘇珮欣

Netflix為了增加平台的透明度，首次作出半年結，公布旗下超過1.8萬部電影、劇集和節目的觀看時數及排名，涵蓋99%觀看內容。美劇《暗夜情報員》以8.1億觀看時數成為今年上半年最高收視作品，緊隨其後的是《母女姐妹花2》，錄得6.6億觀看時數，宋慧喬主演韓劇《黑暗榮耀》則以6.2億觀看時數位列第3，也是排名最高的韓國節目，其餘第4至10位順序為《星期三》、《夏洛特王后：柏捷頓家族前傳》、《安眠書店4》、《La Reina del Sur》、《外灘探秘3》、《母女姐妹花》及《FUBAR》。

多齣韓劇躋身百大

《黑暗榮耀》躋身十大，韓國綜藝節目《體能之巔：百人大挑戰》、韓劇《浪漫速成班》及《車貞淑醫生》亦名列前茅，分別佔第15、16及25位，至於《還魂》、《哲仁王后》、《壞媽媽》、《非常律師禹英禑》、《社內相親》、《愛的迫降》及《造后者》等都在百大之列，反映韓流在世界各地仍具影響力。值得一提的是2021年推出《魷魚遊戲》，至今仍以8720萬觀看時數排第120名。

Netflix方面表示，自家製作的電影及節目看似收視佔優，其實跟外購作品比較，觀看時數各佔55%及45%，可謂勢均力敵。Netflix聯席CEO薩蘭多斯（Ted Sarandos）解釋，首次公布半年結算，原因是過去不想給競爭對手太多數據，也不想增添創作人的收視壓力，但是平台透明度不足，導致創作人之間開始產生不信任情况，觀眾也要求更清晰的收視數字，加上早前發生演員罷工事件，Neflix決定增加透明度，計劃今後每半年公開一次數據。

《斷網假期》上周稱冠

另外，Netflix昨日亦公布12月4至10日的一周收視，金像影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）與《月光騎士》伊頓漢基（Ethan Hawke）合演新片《斷網假期》，上架首3日已錄得4170萬觀看次數，稱霸英語電影榜，同時成為平台上周最多觀看次數作品；美劇《醉爆特攻隊》以900萬觀看次數登上英語節目榜冠軍。

印度片《曠世救援》錄得250萬觀看次數，躋身非英語電影榜首，法國劇集《腥風血岸》則以560萬觀看次數，排名非英語節目第一位，另有5部韓劇上榜，第3至5位是《與惡魔有約》、《Sweet Home 2》及《歡迎回到三達里》，受惠於第2季上架，首季《Sweet Home》也重返十大位置，排第7位，《無人島的Diva》位列第8。提起《Sweet Home》，韓媒昨日報道第3季定於明年夏天推出，導演李應福表示宋江飾演半人半怪物將會成為下季故事焦點。