【開箱】《非法正義》學警私了罪犯 南柱赫化身暗黑英雄

記者放料推波助瀾

韓國網絡漫畫改編拍成劇集的熱潮，雖然方興未艾，卻非萬試萬靈，近期推出《犬系戀人》、《驅魔麵館2》及《今生也請多指教》收視未如理想，新劇《非法正義》有望打破「宿命」，在亞洲多個國家及地區包括韓國、香港、台灣、新加坡及日本，均成為Disney+點播冠軍。原著講述執法者以非法手段懲治罪人，加上暴力血腥方式復仇，讀者大呼過癮，其實類似暗黑英雄角色，韓劇並不鮮見，一連兩季《模範的士》就是最佳例子。《非法正義》賣點是夠貼地，甚少槍林彈雨，較多赤手空拳的動作場面，配合傳媒偵查報道，指出法治漏洞。

劇中飾演記者崔美麗的金素真，跟足原著染紅頭髮，最先發現坊間有人行使私刑，懲治逃避法網的罪犯，於是跟進報道，並把這位暗黑英雄命名「治安維持者」（亦即本劇的英文名稱Vigilante）。崔美麗刻意透過節目報道多宗法律未能制裁的案件，誘使「治安維持者」出手，營造後者是該節目的忠實觀眾，並以「治安維持者」代言人自居。崔美麗表面上為催谷節目收視，其實對新聞工作有抱負及承擔，無懼自身危險，深入調查報道。劇集到了尾聲，終於披露她也是不公平法制下的受害者，令角色吸引力大增。

南柱赫飾演學警金智勇，在他年幼的時候，母親遭村內流氓毆打至死，可是法律對施暴者甚寬宏，只要認罪和求情，服刑數年便可出獄，然而死者家屬卻痛苦終生。金智勇長大後發現殺母仇人根本沒有反省，繼續虐打他人，決定私刑了斷。據悉新劇部分情節，源自真人真事，例如司機發生車禍後不欲賠償，寧把傷者輾死，又或是醫生性侵病人等。劇集後半段講述警方高層勾結黑幫，替政界人士提供秘密資金亦非無中生有。

劉智泰變身肌肉男

南柱赫細膩表現金智勇的兩種面貌，日間是智勇雙全的警隊明日之星，夜晚變成以暴易暴的「治安維持者」，角色設定跟超級英雄「蝙蝠俠」頗為相似，只是金智勇沒有「蝙蝠車」，但有助手「阿福」，正是富二代趙江旭（李浚赫飾），他是「治安維持者」的忠實粉絲，運用財力與腦力支援對方，值得留意的是趙江旭父親，就是黑金政治的核心人物，趙因痛恨父親罪行，欲借金智勇之手大義滅親。不過，首季8集劇情尚未偵破黑金政治案件，看來要等第2季才有分曉。

另一方面，飾演警察趙憲的劉智泰為了演活角色，開鏡前先增重40磅，這個肌肉男角色也很搶鏡，他對罪犯絕不留手，可謂正義警察的化身，負責緝捕「治安維持者」歸案。他很快鎖定金智勇是嫌疑人，但視對方為師弟，望他臨崖勒馬，「這個世界最重的罪案，不是打劫、放火、殺人，而是謀反！我討厭挑戰權力和紀律的人，因為我對警察身分感到自豪」。隨着趙憲發現他認同的所謂「正義」已逐漸被扭曲，上司捲入黑金政治，究竟他應站在哪邊？成為劇集另一看點。