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娛樂

《王冠》連續6季爭劇集獎 創金球紀錄 《傳媒家族繼承人》最多9項提名 3主角搶視帝

【明報專訊】第81屆金球獎前晚公布提名名單，劇集獎項方面，今年剛播畢最後一季的HBO《傳媒家族繼承人》破紀錄獲得最多9項提名，除了跟《王冠》、《1923》、《最後生還者》、《晨早直播室》及《頭號外交官》爭奪最佳劇集（戲劇類）之外，同劇8名演員分別角逐最佳男女主角及配角獎，戲中飾演父子的拜恩葛斯（Brian Cox）、謝洛美史壯（Jeremy Strong）及基倫高堅（Kieran Culkin）更同時問鼎視帝，戰况激烈；Netflix《王冠》結局明日（14日）上架前，宣布連續6季入圍最佳劇集，同樣前無古人。

早前橫掃艾美獎27項提名的《傳媒家族繼承人》第4季亦即最後一季，於前晚公布金球獎提名名單一樣大豐收，獲得史上最多9項提名，打破《洛城法網》和《The Thorn Birds》（8項），以及《仁心仁術》與《美國天使》（7項）的舊紀錄。

除了有望第3度奪得最佳劇集（戲劇類）之外，《傳》劇其餘8項提名，均屬演技獎項，包括拜恩葛斯、謝洛美史壯及基倫高堅爭奪最佳男主角，且看能否攜手抵抗《王冠》杜明尼衛斯（Dominic West）、《最後生還者》佩特羅帕斯卡（Pedro Pascal）和《翻盤特工隊》加利奧文（Gary Oldman）夾擊。

一劇8人爭演技獎

《傳》劇亦有3名演員入圍最佳男配角，分別是馬修麥菲頓（Matthew Macfadyen）、阿歷山大沙士格（Alexander Skarsgard）和阿倫拉克（Alan Ruck），至於莎拉施努克（Sarah Snook）和J. 史密夫金馬倫（J. Smith-Cameron）則角逐戲劇類視后和女配角。

相比之下，Netflix《王冠》雖然只有4項提名，但跟《傳》劇一樣刷新金球獎紀錄，就是史上首次有劇集推出每季，都能入圍最佳劇集（戲劇類），且於2017及2021年兩度獲此殊榮，監製蘇珊麥基（Suzanne Mackie）對此表示「絕對的榮譽和恩典」。《王冠》今季亦是最後一季將分拆成上下兩部推出，下半部最後6集定於明日上架，多得金球提名公布，有望刺激收視再創新高。

除了第6次角逐最佳劇集外，《王冠》飾演晚年英女王伊利沙伯二世的艾美達史丹頓（Imelda Staunton）、扮演王儲查理斯的杜明尼衛斯，以及「戴妃」伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）分別入圍最佳女主角、男主角及女配角。金球獎將於明年1月8日（香港時間）舉行頒獎禮，並由哥倫比亞廣播公司（CBS）作電視直播。

相關字詞﹕金球獎 傳媒家族繼承人 王冠

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