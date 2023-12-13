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娛樂

【娛樂場】《馬田煮場》實測烹飪都市傳說 陳欣茵化身可愛助手煮升級家常菜

【明報專訊】飲食界人氣網紅馬田為HOY TV主持非一般飲食節目《馬田煮場》，繼《馬田港原味》再合作，今次搞搞新意思，邀請大學物理系講師、營養師、中醫、名廚、食物典故專家、健身教練和食品廠研發部主管等各範疇的專業人士參與節目。馬田有「百萬YouTuber」之稱，其頻道訂閱人數逾110萬，但要邀請以上陣容製作節目，他說要電視台才做到，一個人能力有限，要找專業人士幫手。新節目還有前J2女神陳欣茵任助手，兩人化身瘋狂博士與女僕互動搞笑有火花，馬田笑言：「陳欣茵的表現好好，就算有時阻手阻腳，但可愛搭夠。」

《馬田煮場》共10集，每集以一種食材或食品，包括牛肉、雞、肉餅、蛋、米跟菜等做主題，除由淺到深的烹飪技巧與家常菜外，還有高手展示何謂廚藝的極致。馬田說：「單講蒸魚豉油，你估只係超市買支現成蒸魚豉油咁簡單？大廚炮製的蒸魚豉油，製作過程好多步驟，材料都用十幾種。」

以科學角度拆解烹飪奧秘

節目中會實測網上各項烹飪秘訣與都市傳聞，以科學角度拆解烹飪奧秘，讓觀眾輕鬆煮出簡單菜式。每集不同的專家嘉賓，教烹飪同時又可了解食物知識，例如蒸肉餅為何要用半肥瘦豬肉才有豐富肉汁，將平價牛變高質和牛有什麼秘訣，節目實測梳打水浸平價牛會否有和牛口感；又有專家教路快速解凍冰鮮肉類秘訣。針對「手殘黨」也能煮出精緻菜式，名廚親自下廚教煮簡單料理，還可網上重溫節目跟住煮。

出外景揀靚菜 學做竹昇麵

其中名廚教煮的膏蟹蒸肉餅，以膏蟹帶來鮮味，令肉餅大升級，原來選用的蒸碟也有學問，為節目增添趣味。蒸蛋是家常菜，但大有學問，完美比例有程式，馬田與陳欣茵實測，簡易明白。其中一集主題「菜」，他們到街市買菜，有專家同行，邀得菜檔檔主教揀時令靚菜；又教大家完美炒菜秘技。

馬田表示10集節目介紹的內容都是其心水，特別推介講雲吞的一集，邀請了深水埗劉森記麵家老闆分享心得，又偷師學竹昇麵彈牙秘技。雲吞麵深受港人歡迎，馬田教大家自製雲吞完美菜肉比例與煮急凍餃子的水溫秘密，以及世界各地雲吞和餃子做法，包括意大利雲吞和尼泊爾餃。

《馬田煮場》

星期一至五 晚上8：30 HOYTV 77台播映

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