明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

關智斌靠睫毛救雙目 謝安琪短髮look令老公重拾初戀

【明報專訊】關智斌早前家居漏煤氣點火發生意外，導致臉部和手部二級燒傷險毀容，嘴唇紅腫，頭髮和眉毛燒焦，幸以凍水洗面急救，再到醫院接受治療已康復，靚樣力保不失，繼續工作。他燒傷後昨日首現身，與謝安琪（Kay）、鄭融、COLLAR成員李芯駖等，出席ViuTV新劇《法與情》在九龍灣舉行的記者會，透露意外不止燒傷更險盲。剪了一頭短髮的Kay爆獲老公張繼聰大讚，對方稱重新墮入愛河。

記者：林祖傑

關智斌直認好彩復原得快，醫生稱他新陳代謝好好，可能平時多喝水，「燒傷後冇休息，還飛了兩個地方工作，最痛苦落妝，啲皮在半甩與唔甩之間，要慢慢印」。他透露意外差點燒傷眼，幸有長眼睫毛保護，「醫生話好好彩，因為好多人一燒就燒傷眼角膜，一收縮就很難復原，好彩啲眼睫毛救了我一命，睫毛現在還未生番晒出來」。

關智斌稱意外後對火有陰影，聽到爆破聲都嚇到個心卜卜跳，連用打火機點香薰蠟燭都驚，「現在年紀有番咁上下，每樣嘢都會小心一點」。問是否靠樣搵食要特別小心？他笑說：「一直以為我是實力行先，靠實力搵食。」

鄭融恨與關智斌拍親熱戲

關智斌表示今次與鄭融不算一齊拍劇，因二人從未同場，鄭融笑言劇中未如關智斌有牀戲，只有好熱的廠戲，希望二人將來有機會拍親熱戲，「我想試吓拍激情動作戲，因為未試過，不過要搵個顏值高，第一個就是想和關智斌拍」。鄭融透露拍《法與情》最難忘是每人都收到余安安送的藥油，因拍攝場地很熱，有助醒神解暑，「我們的大狀袍裏面，個個都是穿喱士背心，因為實在太熱」。

芯駖戲裏戲外仰慕Kay

飾演大律師的Kay與芯駖劇中演師徒，Kay大讚芯駖好好人，看劇本芯駖的角色沒有那麼深愛她，但芯駖似投放了很多真實感情，連後期製作的工作人員也以為芯駖會有一集向她表白。芯駖解釋：「劇入面我很仰慕Kay，現實中亦都是，所以可以直接投放真實感情去演。Kay等埋位時經常唱歌，令我聽出耳油，也趁機請教她唱歌，Kay也好好，分享如何用聲音表達感情，教導獨家技巧。」

剪了一頭短髮的Kay表示想跟芯駖學跳舞，又爆老公張繼聰不單讚她短髮好睇，還覺得回到初戀感覺，重新墮入愛河，人生首次頭髮短過老公，「大仔頭髮都長過我，話覺得我短頭髮好有新鮮感，女兒傳統少少，一直叫我盡快留番長頭髮，要我和她一齊長頭髮先開心」。

上 / 下一篇新聞