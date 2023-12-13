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娛樂

新劇《非份之罪》挑戰演技 陳煒出手打盧宛茵「好心痛」

【明報專訊】陳煒（煒哥）、譚凱琪、翟威廉、施焯日、江欣燕、林秀怡、盧宛茵、李家鼎、鄭子誠及張彥博等昨日在無綫電視城為王心慰監製的新劇《非份之罪》試造型。煒哥在劇中單元《一億殺機》中與施焯日演母子，指角色反差很大，挑戰演技，「之前演過奸角，但人性反差沒今次那麼大，為了一億元，去到人不為己天誅地滅的地步，沒有弒夫，但有人會死」。煒哥透露劇中跟老爺鼎爺、奶奶盧宛茵有動作戲，「好心痛，不知點打Madam Lo（盧宛茵），怕整傷她」。至於與鼎爺的動作戲就大賣關子，只說鼎爺好man，負責保護她，笑言是愛情動作片。

施焯日扮輕度弱智 做回自己

施焯日飾演患輕度弱智的角色，問可有難度？他笑說：「導演話好易演，做回自己就得，角色的智商得18歲，跟我真實年齡只差幾年，不過對住那麼多前輩就好緊張。」煒哥為了令「兒子」施焯日演得神似，已相約一起做義工，出席智障小朋友聖誕聯歡活動，從中了解他們，施焯日說：「我的角色情緒起伏很大，不開心會跑走。」

譚凱琪演拜金闊太盡情揮霍

譚凱琪在單元《骯髒的子彈》演拜金闊太，盡情揮霍老公翟威廉的金錢，但有次與老公去酒店總統套房staycation發生意外，改變了人生。現實中，譚凱琪自認是慳妹，應用則用不會揮霍，「年輕時，我見到喜歡的東西都不會立刻買，會想幾天，覺得真正需要才買。我現在都是這樣教育3歲女兒，會叫老公不要太寵女兒，不可買太多玩具給她」。

記者：柯美

相關字詞﹕李家鼎 盧宛茵 施焯日 譚凱琪 陳煒（煒哥） 非份之罪

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