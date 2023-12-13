新劇《非份之罪》挑戰演技 陳煒出手打盧宛茵「好心痛」

施焯日扮輕度弱智 做回自己

施焯日飾演患輕度弱智的角色，問可有難度？他笑說：「導演話好易演，做回自己就得，角色的智商得18歲，跟我真實年齡只差幾年，不過對住那麼多前輩就好緊張。」煒哥為了令「兒子」施焯日演得神似，已相約一起做義工，出席智障小朋友聖誕聯歡活動，從中了解他們，施焯日說：「我的角色情緒起伏很大，不開心會跑走。」

譚凱琪演拜金闊太盡情揮霍

譚凱琪在單元《骯髒的子彈》演拜金闊太，盡情揮霍老公翟威廉的金錢，但有次與老公去酒店總統套房staycation發生意外，改變了人生。現實中，譚凱琪自認是慳妹，應用則用不會揮霍，「年輕時，我見到喜歡的東西都不會立刻買，會想幾天，覺得真正需要才買。我現在都是這樣教育3歲女兒，會叫老公不要太寵女兒，不可買太多玩具給她」。

記者：柯美