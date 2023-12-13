明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

周海媚病逝 終年57歲 友人一度「闢謠」 工作室證實死訊

【明報專訊】周海媚前晚驚傳離世，消息一直未獲證實，昨日先傳出她在北京寓所暈倒，被送入院昏迷，至昨晚9時許，「周海媚工作室」發訃告，證實周海媚於前日離世，終年57歲。工作室昨晚在微博發文：「我們沉痛的告知大家：海媚姐因病醫治無效，於2023年12月11日離開了我們。願天堂沒有疾病，願來生我們再相識！周海媚工作室 2023年12月12日」，「親愛的海媚，希望你到了另一個世界會繼續快樂，家人以你為榮。母親率全家人 2023年12月12日」

娛樂組

生日視頻成最後笑容

周海媚最後一次出席公開活動是11月參加雅安大熊貓與自然電影周。12月6日57歲生日，周海媚的工作室轉發短視頻，並寫道：「今天，57歲啦！感恩你們多年來的喜愛和陪伴，願大家健康、平安、喜樂。」周海媚對着鏡頭微笑，怎料是她向粉絲最後的笑容。死訊傳出後，粉絲難過不捨，不敢相信是事實。

前晚傳死訊 網民不敢相信

前日傍晚傳出周海媚死訊，有網民上載周海媚照片，寫道：「一代女星隕落意外離世周海媚」，有關帖文廣傳成超話，後來爆周海媚「死訊」的微博帳號消失。有內地傳媒聯絡周海媚的工作人員，但對方一聽到問題就掛斷電話，另一個工作人員聽到周海媚名字便收線，令傳聞添懸念。網民對傳聞不敢置信，有留言要求周海媚本人出來闢謠，「不可能吧！這是造謠的吧」、「不會，不信，不可能」。

昨日凌晨，內地著名編劇譚飛在微博代為闢謠，他寫道：「周海媚未過世，請各界勿以訛傳訛。」不過他未提到周海媚的情况，有傳她在北京家中因血小板過低暈倒，工作人員把她送往醫院搶救後昏迷留院，但相關信息未獲證實。後來有內地傳媒透露導演陳勳奇了解過周海媚的情况，指陳勳奇說：「我今天（12日）早上10點前得到的消息，周海媚只是生病住了北京一家醫院，沒有離開人世，醫生正在為她積極治療。祝願周海媚早日康復。」明顯陳勳奇的消息不準確，周海媚前日已離世。

曾澄清血小板偏低非紅斑狼瘡

周海媚曾被傳患紅斑狼瘡，多年前她接受有線電視汪曼玲訪問，公開澄清並非患紅斑狼瘡，但她的身體有血小板偏低的問題。她說早在中學時已有這個病，且經常暈倒，因為血小板偏低，故她的手腳滿是瘀傷，初時老師更誤會她被父母虐待；因為她經常出入醫務室，被同學傳她患血癌。她表示入行後也曾病發，醫生就是要她多休息，但對她的工作沒影響。工作室未透露周海媚死因，有指她在家中暈倒，未知是否跟血小板偏低有關。

相關字詞﹕血小板偏低 周海媚

上 / 下一篇新聞