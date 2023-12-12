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娛樂

【開箱】《旺卡》提前報佳音 讓世人享受苦中一點甜

【明報專訊】《柏靈頓》保羅京（Paul King）自編自導、《沙丘瀚戰》添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）主演音樂電影《旺卡》（Wonka），以前傳方式交代《朱古力獎門人》主角威利旺卡創辦朱古力工廠前的冒險旅程，作為聖誕檔期的合家歡作品，主角又唱又跳，配角落力搞笑，從「爛番茄」網站綜合101篇影評文章得出83%分數可見及格有餘。

第三代獎門人

《旺卡》改編自兒童文學作家Roald Dahl小說，在1971及2005年先後翻拍成電影《兒童樂園》和《朱古力獎門人》，分別由真懷德（Gene Wilder）及尊尼狄普（Johnny Depp）擔綱，亦為添密菲沙洛米接任第三代主角定下基調。還記得尊尼狄普在《朱》片飾演糖果魔法師「王卡衛」，名字充滿港式幽默，如今兩岸三地統一稱為「旺卡」，明知是大勢所趨，港迷仍需時適應。

新片講述威利旺卡（添密菲沙洛米飾）雖然出身貧窮，自小與母親（莎莉賀堅絲飾）過着漂泊而艱苦日子，但無阻他成為朱古力大師的夢想，希望世人跟他一樣，儘管生活未必如意，仍能享受苦中一點甜。經過七年遊歷，嘗盡古怪食材，旺卡終於炮製出滿意成果，是時候實踐童夢，準備到有「朱古力王國」之稱的美食薈開設自家糖果店，結果處處碰壁。

有望開拍續集

旺卡首先在街頭擺賣，由於他的朱古力大受民眾歡迎，惹來美食薈三大朱古力製造商：屎撈涕、肥膏吉巴及大鼻不滿，要求受賄警察局長（基謹米高奇飾）出手驅趕；其後入住「黑店」潔白賓館，復遭老闆娘潔太太（奧莉菲亞高文飾）非法禁錮。面對各方打壓，旺卡拒絕就範，依然想盡辦法，誓要達成心願，最終在賓館其他住客包括孤兒露德、會計師阿伯克斯、接線生樂迪，以及身高只有18吋的隆巴小矮人協助下圓夢。旺卡看着母親遺言：「朱古力的味道並不重要，跟誰分享才最重要。」完全配合聖誕氣氛。

電影以旺卡排除萬難，把古堡改建成朱古力工廠，並邀請小矮人跟他一起經營作結局。作為一齣前傳電影，劇情跟《朱古力獎門人》完美接軌。添密菲日前出席洛杉磯首映禮，被問到《旺卡》會否開拍續集？他的答案昭然若揭：「如果電影還有故事可說，我當然樂得參與。事實上，它的確有。」導演保羅京的回覆更直接：「我有興趣（拍續集）。」據報今集製作費為1.25億美元（約9.75億港元），美媒預計全球首周票房已收近億，在穩賺不賠的情况下，應該有望添食。

演繹多首插曲

《旺卡》收錄多首插曲如《A Hatful of Dreams》、《Oompa Loompa》及《You've Never Had Chocolate Like This》，均由添密菲親自演繹，導演接受外媒訪問時，對於他的歌聲讚不絕口，而他則謙稱全靠調音器材幫助。

相比《朱古力獎門人》尊尼狄普的「怪雞」造型和個性，《旺卡》添密菲表現無疑「正常」得多，然而角色亦因此變得平淡，果然針無兩頭利。相比之下，配角陣容星光熠熠，金像影后奧莉菲亞高文（Olivia Colman）飾演尖酸刻薄老闆娘潔太太簡直入形入格，《戇豆先生》路雲雅堅遜（Rowan Atkinson）扮演貪婪神父亦甚搞笑，《忘形水》莎莉賀堅絲（Sally Hawkins）與《氣泡劇組》基謹米高奇（Keegan-Michael Key）分別飾演旺卡母親和警察局長，雖然戲分少但搶鏡，壓軸登場的曉格蘭特（Hugh Grant）更是出盡風頭，扮演隆巴小矮人的誇張表情配合可愛舞姿，每次出場都惹起哄堂大笑，其綠髮、白眉和橙色皮膚造型更是向《兒童樂園》致敬。

上映日期：12月7日

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