《Rebel Moon》東京記者會 薩克薛達「戰袍」加身

相隔10年再次訪日的薩克薛達透露，新片靈感源自1977年他看罷《星球大戰》後，自覺也能拍出同類作品，又指日本名導黑澤明的《蜘蛛巢城》及《七俠四義》，對他影響深遠。女主角蘇菲亞寶堤拉表示，能夠在153日拍攝中，沉浸在這個神奇空間感到高興，「雖然艱辛但樂在其中」。她又自嘲不懂演槍戰場面，幸得薩克薛達指導，「檢查每個姿勢，連角度都要調校」；裴斗娜則稱很喜歡戲中帶有韓國傳統文化色彩的帽子。

另一方面，《星降的夜晚》吉高由里子主演NHK大河劇《致光之君》將於明年1月7日首播，昨日亦在東京舉行記者會，對於新劇開播在即，吉高坦言心情緊張又興奮，目標是順利完成48集拍攝工作。

文：蘇珮欣