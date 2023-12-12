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娛樂

《Barbie芭比》金球獎9項提名領先 《奧本海默》《花月殺手》爭最佳電影導演男主角

【明報專訊】第81屆金球獎將於明年1月8日（香港時間）舉行頒獎禮，昨晚率先公布27個影視獎項的提名名單。電影獎項方面，姬達嘉域（Greta Gerwig）執導、瑪歌羅比（Margot Robbie）主演《Barbie芭比》入圍最佳電影（音樂或喜劇類）、導演、劇本、女主角、男配角（賴恩哥斯寧）及票房成就獎，加上3首作品同時角逐原創歌曲，合共9項提名領跑；《奧本海默》與《花月殺手》分別以8和7項提名緊隨其後，兩片將會正面對撼，爭奪最佳電影（戲劇類）、導演及男主角等大獎。

美國荷李活外國記者協會（HFPA）主辦金球獎，今屆移師哥倫比亞廣播公司（CBS）作電視直播，昨晚公布電影部門提名名單，網民統稱「芭比海默」的《Barbie芭比》和《奧本海默》競爭尤其激烈，前者獲得最多9項提名，後者僅以一項之差稍為落後。至於金像導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導《花月殺手》及金像影后愛瑪史東（Emma Stone）主演《Poor Things》，同時獲得7項提名。

「芭比海默」爭票房成就獎

《Barbie芭比》跟《五月的你 十二月的她》、《Poor Things》、《American Fiction》、《The Holdovers》及《AIR》角逐最佳電影（音樂或喜劇類），《奧本海默》則與《花月殺手》、《大師級愛情》、《從前的我們》、《墮下的對證》和《The Zone of Interest》爭最佳電影（戲劇類）。

以Mattel經典玩偶為創作藍本的《Barbie芭比》與講述原子彈之父的同名電影《奧本海默》，今年7月21日在美國同期上映，網民發起「芭比海默」（Barbieheimer）運動，商業上締造雙贏局面。至截稿前為止，《Barbie芭比》全球票房勁收14.4億美元（約112.3億港元），成為今年冠軍；《奧本海默》全球票房亦達9.5億美元（約74.1億港元），成為全球第3名，難怪兩片同時入圍今屆新增的票房成就獎。

身兼《Barbie芭比》監製和主角的瑪歌羅比，將會跟《五月的你 十二月的她》妮妲莉寶雯（Natalie Portman）、《Poor Things》愛瑪史東及《調教你處男》珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence）等爭奪音樂或喜劇影后；至於《奧本海默》施利安梅菲（Cillian Murphy）則與《花月殺手》里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、《大師級愛情》畢利谷巴（Bradley Cooper）等競逐戲劇類影帝。外媒認為「芭比海默」有望睇高一線。

值得一提的是，《Barbie芭比》共有3首插曲《Dance the Night》、《I'm Just Ken》及《What Was I Made For?》同時入圍最佳原創歌曲獎，令到《魯斯汀：民運推手》的《Road to Freedom》及《超級瑪利歐兄弟大電影》的《Peaches》等變得勢孤力弱。

《蒼鷺與少年》撼《鈴芽之旅》

最佳動畫獎則是日本兩代巨匠的競技場，宮崎駿執導《蒼鷺與少年》與新海誠《鈴芽之旅》同時入圍，將會跟《星願奇緣》、《元素大都會》、《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》及《超級瑪利歐兄弟大電影》爭獎，《蒼》片同時角逐最佳配樂。

距離金球獎頒獎禮尚有不足一個月時間，CBS至今仍未公布主持人選，據有線電視新聞網（CNN）昨日報道，曾經兩度主持奧斯卡的諧星基斯洛克（Chris Rock）已經拒絕邀請，至於其他候選者包括《齮齕人生》黃艾莉（Ali Wong）、《黑錢勝地》積遜貝文（Jason Bateman）、《疤面鏢客》韋雅歷（Will Arnett）及另一諧星尚希斯（Sean Hayes）等亦曾收到類似提案，全部「耍手擰頭」，導致主持一職仍然懸空。

相關字詞﹕花月殺手 奧本海默 金球獎 Barbie芭比

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