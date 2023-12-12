【娛樂場】《熱搜》鍵盤大戰引共鳴 周冬雨籲多了解信息根源

《熱搜》講述網媒主編陳妙（周冬雨飾）發布一篇校園欺凌爆料文章後，收到當事人的求助，牽扯出一系列意想不到的事件。陳妙的合伙人何言（宋洋飾）、資本集團總裁岳鵬（袁弘飾）陸續捲入其中，真相究竟為何，背後還有哪些秘密，展開一場以網絡為戰場的正義之戰。

改形象演強悍主編有驚喜

大多演清純可愛角色的周冬雨在《熱搜》一改形象，飾演強悍自信網媒主編陳妙，令不少觀眾感驚喜。不惜一切只看重網絡流量的陳妙，直至發現因為自己的文章引致的事件，以及得知女孩自殺背後真相後，不但辭去工作，更向權勢宣戰，勢要查出真相為受害人發聲。

導演忻鈺坤擅長刻劃人性，談到塑造陳妙角色性格，他說：「是有原因的，角色有瑕疵才更加真實。」周冬雨表示這角色對她充滿魅力，「陳妙最有魅力的部分是她骨子裏的良知，面對强權，愈挫愈勇，罪惡愈壓迫她，反彈得愈强」。

輿論可以救人也可殺人

《熱搜》將故事聚焦在變幻莫測的網絡輿論背後，為觀衆展現一場攻守「網絡輿論戰」。導演承認身處網絡時代，每個人都是輿論的「參與者」和「旁觀者」，「我希望大家看完電影，面對網絡輿論能多一些思考，保持理性判斷」。

《熱搜》將語言威力影像化呈現大銀幕，導演希望讓觀衆更加直接看到輿論的力量可以救人，也可以殺人。周冬雨表示：「輿論裏有千千萬萬的聲音，希望大家能够多了解信息的根源，不要讓我們的善良被利用。」

「謀女郎」躍升「三金影后」

31歲周冬雨畢業於北京電影學院表演系。2010年主演張藝謀執導的《山楂樹之戀》成名，成新一代「謀女郎」。之後主演《宮鎖沉香》、《同桌的妳》、《麻雀》、《七月與安生》、《喜歡．你》、《後來的我們》和《少年的你》等電影及電視劇。

2016年憑《七月與安生》獲第53屆金馬獎最佳女主角，2019年入選福布斯中國名人榜第7名；2020年憑《少年的你》獲第39屆香港電影金像獎、第33屆中國電影金雞獎，以及第35屆大眾電影百花獎最佳女主角，成為「三金影后」。

《熱搜》12月14日香港上映