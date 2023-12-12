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娛樂

韓星Jessica「星二代」Hilary鬥性感 姚焯菲獲粉絲造勢應援

【明報專訊】韓國少女時代前成員鄭秀妍（Jessica）、姚焯菲（Chantel）、陳穎欣（Yanny）和上山詩鈉女兒Hilary昨晚現身金鐘出席品牌新店開幕禮，吸引大批粉絲到場支持。

Jessica與Hilary大鬥性感，以白色背心套裝示人的Jessica上衣半解鈕扣，打扮誘人，她走近粉絲群簽名、收禮物時，不慎露出nude bra，臨走前向大家派心及飛吻，態度親民。Hilary則穿灰色吊帶喱士裙亮相，上身若隱若現，同樣搶鏡。

把握時間約香港朋友敘舊

Jessica受訪時表示，此程會把握空檔約香港朋友見面，過幾日轉飛新加坡舉行巡唱，明年1月到馬來西亞開騷，希望爭取聖誕節小休度假。談推出新歌《Get it？Got it？Good》，她表示很開心邀得台裔美籍歌手Amber Liu合作拍MV，務求帶出震撼感覺給樂迷。Jessica的粉絲見Chantel出現跟粉絲近距離接觸，隨即瘋狂高叫偶像名字，Chantel的粉絲不甘示弱，立即提高聲浪應援。

讚張馳豪似爸爸照顧學員

海外升學的Chantel近日回港度聖誕和新年，表示除應付演藝工作，還要陪家人過節和做功課，「工作方面好忙，要錄歌、拍MV、商演，又會聯同《聲夢傳奇》15名學員舉行第二次演唱會，大家已經很久沒見，真是機會難得」。

對於《聲夢》學員張馳豪（Aska）大讚她變漂亮，Chantel笑說：「我日日照鏡，不知道自己有冇變靚，在新西蘭讀書學識獨立，自覺成熟了。」Aska暗戀你？她說：「唔會，他似爸爸，會照顧我們其他成員。」

Yanny無懼跟男友七年之癢

Yanny為以最佳狀態拍廣告，打算本月中34歲生日和聖誕假期減少社交活動，希望體重由104磅減至100磅。提到與有米男友拍拖7年，Yanny表示未有結婚和生育計劃，也不怕七年之癢，「我們有老夫老妻感覺，大家相處舒服，很珍惜對方，况且我是好女仔，又會下廚，男友離不開我」。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕陳穎欣（Yanny） 姚焯菲（Chantel） 鄭秀妍（Jessica）

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