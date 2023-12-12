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娛樂

佘詩曼憑《新聞女王》大熱入圍爭視后 張振朗周嘉洛戰陳豪馬國明打定輸數

台慶頒獎禮2023｜張振朗望打入五強 周嘉洛爭獎隨心享受過程

【明報專訊】無綫昨日舉行《萬千星輝頒獎典禮2023》記者會，宣布各獎項提名名單。憑3劇入圍的周嘉洛激戰同樣3劇在手的陳豪與馬國明，以及憑兩劇入圍的陳展鵬和黃宗澤爭視帝。視后方面，佘詩曼（阿佘）憑《新聞女王》大熱入圍，有望成為無綫首名3奪視后女藝人，同劇李施嬅亦有份提名。憑《靈戲逼人》入圍的張振朗和周嘉洛表示面對勁敵視帝陳豪與馬國明，異口同聲說打定輸數；去年獲「馬來西亞最喜愛TVB女主角」的劉佩玥自認未夠班爭視后。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

張振朗、周嘉洛、劉佩玥、江嘉敏、鄧智堅、陳星妤和陳楨怡等，昨日出席《萬千星輝頒獎典禮2023》記者會。張振朗和周嘉洛同獲提名視帝，前者稱獲提名當然開心，相信好似讀書考試，大家已畀心機努力考好個試，只要有人投他票已很開心，自覺絕對需要拉票。

對於硬撼視帝陳豪和馬國明，張振朗說：「他們一套都贏我4套啦。若能和他們躋身五強已經很開心，將來可以留番同啲孫仔講，無論攞唔攞到都好，都希望觀眾投我一票。」周嘉洛表示已享受讀書過程，成績真的不重要，對獎項很隨心，對於3套獲提名的劇集均收視平平，他認為每套劇台前幕後都很用心，希望大家將焦點放在最佳劇集，「我仲努力追緊唔覺意攞早咗最佳男配角嘅債」。

劉佩玥睇《新聞女王》學嘢

劉佩玥表示對自己演出有信心，但對奪視后仍覺要畀心機。問是否覺得對手太強未夠班？她承認，「係，真係要努力啲，每次心態都不是與對手比較，是和自己比較，努力贏得更多掌聲才對得住個獎。我和阿佘所演的角色很不同，我每日都有睇《新聞女王》，睇阿佘和李施嬅學到好多嘢，當仍有好多嘢要學，就唔好諗獎唔獎，是諗自己有什麼可以再進步」。

江嘉敏願剃光頭拍劇 無懼再被飛

江嘉敏稱棄視后劍指最最佳電視歌曲，希望在頒獎禮台上唱歌跳舞，憑《新四十二章》角色首度提名視后，她感愕然，並稱若有監製開劇要她剃光頭，即使再畀人飛或分手幾多次都會應承。問是否感受仍很深？她說：「真的冇後悔剪短頭髮，覺得非常之值得，所以就算有劇要我光頭都得，不過畀人飛之前都要有對象先。」

鄧智堅無信心冧壯男配角

鄧智堅承認去年奪最佳男配角，今年《新聞女王》「飛爺」一角雖氣勢勁，但相信再得這個獎難度好高，「希望入到最後五強，能到現場見證《新聞女王》有好成績，對得最佳劇集有信心啲」。他表示對視后之爭，覺得手掌又係肉手背又係肉，希望阿佘和李施嬅雙視后最好。周吉佩表示能入選最佳男主持全靠拍檔李佳芯，「我一定會投她，李佳芯不論做主持和演戲都好好，一直好欣賞她」。

陳楨怡專心工作暫不拍拖

陳星妤與陳楨怡提名飛躍進步女藝員，陳星妤表示獲提名相當幸運，若入到五強能出席頒獎禮更開心，她說：「我覺得入圍競選『女飛躍』的何沛珈進步好大，是好好的對手。同埋睇好傅嘉莉得女配角。」陳楨怡同時提名最佳女配角，她承認意想不到。問可有信心？她說：「有睇劉穎鏇在《超能使者》打得好好，我睇好她，自己都希望可以拍打戲。」早前負面新聞纏身的她仍獲無綫給予很多機會，她感謝公司用心栽培，「已澄清過件事，清者自清，現在全程投入發展事業，暫時不考慮拍拖」。

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相關字詞﹕周嘉洛 張振朗 劉佩玥（Moon） 新聞女王 萬千星輝頒獎典禮2023

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