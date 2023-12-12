戲言「河南人愛騙人」出事 楊丞琳火速道歉自責無禮貌

網民斥地域歧視

事緣當晚演唱會有一對情侶接吻被拍攝到，現場觀眾一陣起哄，楊丞琳問：「發生什麼事情？誰在親嘴？哪邊的在親嘴？」她要求觀眾幫她指引親嘴的歌迷位置，笑說找不到便不唱，台下觀眾亂揮手上的熒光棒，她連問了幾聲，便扮生氣說：「鄭州人真的很調皮！」接着又笑說：「河南人不可以這樣，你們已經有些名聲，愛騙人的事，你們不要騙我喔，鄭州人你們太壞了，一直騙我。」這是楊丞琳跟觀眾互動開玩笑，現場氣氛熱鬧，但相關視頻在網上流傳引發爭議，有網民斥楊丞琳指河南人愛騙人的言論是「地域歧視」。楊丞琳翌日即道歉：「我要為鄭州演唱會上那個冒犯並沒有禮貌的玩笑道歉，對不起。的確是我的不對，我非常願意也應當接受大家及時的指正和批評。再次跟因為我而受到困擾的人鄭重道歉。」

河南省文化和旅遊廳已經接到多名市民投訴，會轉交相關部門處理，有結果會公布。對於楊丞琳的道歉也議論紛紛，有人力挺她沒惡意，說話被斷章取義，但也有認為她入行多年，但腦袋似初出道。

娛樂組