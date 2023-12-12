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娛樂

《燈火闌珊》角逐奧斯卡被DQ 香港電影製片家協會指事件非常罕見

【明報專訊】第96屆奧斯卡頒獎禮將於明年3月10日舉行。今年9月，張艾嘉、任達華、周漢寧及蔡思韵主演的電影《燈火闌珊》公布代表香港角逐奧斯卡「最佳國際影片」。此片去年角逐金馬獎，讓張艾嘉第三度封金馬影后。不過，《燈火闌珊》在原因不明下被DQ，據美國媒體報道，今屆合共92部電影報名角逐「最佳國際影片」，惟最後讓會員投票候選名單，只有88部符合資格，《燈火闌珊》未在候選名單上。

「靜候奧斯卡進一步說明」

昨午5時，《燈火闌珊》社交平台專頁上載香港電影製片家協會的聲明：「致《燈火闌珊》有限公司：本會經過新一屆遴選委員會在公平公正，根據以往一直既定的程序，選出《燈火闌珊》代表香港參加『第96屆奧斯卡最佳國際影片』參賽，但最近不幸獲取奧斯卡通知，《燈火闌珊》未能代表香港參賽，主要原因本會仍在了解中。 查《燈火闌珊》經大部分遴選委員選出代表香港參賽，眾望所歸，今次未能參賽，實屬可惜，事件非常罕見及令人十分遺憾。」

《燈火闌珊》專頁寫道：「本劇組今（昨）早收到『香港電影製片家協會』通知：《燈火闌珊》未能成功晉身『奧斯卡最佳國際影片』的候選名單之中，原因未明。劇組深感可惜之餘，也靜候協會和奧斯卡方面進一步說明。多謝各方關注。」

被DQ的電影還有古巴的《Nelsito's World》，被裁定不符合資格。吉爾吉斯的《This Is What I Remember》和塔吉克的《Melody》也同樣出局，奧斯卡方面暫未交代原因。

娛樂組

相關字詞﹕香港電影製片家協會 最佳國際影片 奧斯卡頒獎禮 燈火闌珊

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