YouTube十大排行榜 張天賦《世一》MV登頂 Do姐頻道創立半年連奪兩冠

MC想與張家輝合作拍戲

MC表示有人聽他的音樂作品才是最重要，會做多些好歌娛樂粉絲，不是粉絲取悅他，並透露明年再開演唱會，但地點未必是紅館。他表示最近拍了一部動作片，有很多動作場面。對於其首部拍攝電影《夜校》票房欠佳，他沒有不開心，「是試水溫，未來想多嘗試演不同角色，最想與張家輝合作，很欣賞對方的演技，亦喜歡他的性格」。

Do姐：未來會做旅遊節目

Do姐的頻道《The Do Show》創立短短半年，就奪得「十大熱門創作者」及「十大人氣創作者」冠軍。Do姐多謝支持其頻道的觀眾，「我離開電視台沒想過做YouTuber，是兩個年輕人搵我開頻道，我覺得不防一試，開心訪問到自己喜歡的人物，最難忘當然是第一個接受我訪問的發哥（周潤發），不過我要澄清，是發哥想我訪問他」。

Do姐覺得在自己的頻道做訪問，比較電視台或電台，自由度會較大，無時間限制，訪問亦可長可短，未來會做旅遊節目，以及專題節目，希望有多些公司找他們合作。

談到發哥早前表示想找她與黃子華合作拍電影？Do姐表示發哥未有下文，但只要有好劇本，她不介意再拍電影。

記者：柯美