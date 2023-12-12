紅館60+巡唱開鑼表演一字馬 張學友望打破胡楓90歲開騷紀錄

張學友前晚在紅館舉行香港站首場，是巡迴演唱會第67場，舞台以三面呈現。演唱會糅合管弦樂、流行樂及現代芭蕾舞於一身，加上由音樂總監吳慶隆帶領53人樂隊演出，極盡視聽之娛。開場以巨型LED熒幕投放立體海浪影像，學友在熒幕若隱若現出場，一邊唱着《留住這時光》，為演唱會揭開序幕。其後一班舞者伴隨身穿全黑皮衣造型的學友演繹《Ooh La La 》，在升降台上跳舞，歌曲尾段配以銀色紙條散落觀眾席，帶動全場氣氛。緊接學友踏上古董車頂唱《馬路英雄》，加上20名舞者傾力演出，掀起全場氣氛。

經精密計算唱兩日休一日

接着學友穿藍色絲絨西裝獻唱多首慢歌，包括《我應該》、《等你等到我心痛》、《深海》及《三天兩夜》，唱《等你等到我心痛》時，熒幕播放學友與舒淇拍攝的劇情片段，結尾還有金燕玲的出現，這動人影像為歌曲演出豐富了視覺部分。前晚參與短片演出的舒淇與金燕玲也有台下捧場。

學友換上深綠色西裝和戴上紳士帽跳唱《交叉算了》，繼以音樂話劇形式唱《Double Trouble》，唱罷《我真的受傷了》，學友跟大家打招呼道：「大家好嗎？山頂嘅朋友好嗎？每次嚟紅館唔講呢句唔舒服。今次香港場演唱會兩日休一日，其實經過精密計算，咁樣安排係最好。今日是巡迴演唱會第67場，返到香港無咁緊張，但始終有一種壓力，因為第一次做三面台咁近距離，好想同大家握手。另外一個緊張係好多朋友睇住我大，60+係一個乜嘢概念？開完半世紀演唱會，今次再開60+演唱會，眨吓眼就已經到咗60歲。」

約定觀眾70+紅館演唱會見

學友平日拉筋有功，突然在台上表演一字馬，他說：「首先我喺屋企試一試60歲都仲可以做到（一字馬），開始無咁驚去諗，我係咪可以開到一個60+演唱會？今次開到非常開心，係夢想成真，希望大家唔好放棄自己夢想，原來係得嘅！我仲諗緊係咪可以開70+演唱會，唔知得唔得㗎，我會一路拉筋。如果大家覺得今晚睇完，下次都仲會睇嘅話，我嘅目標係打破修哥（胡楓）紀錄，90歲仲開演唱會。希望我到90歲嘅時候仍然可以攞住支咪唱。不如喺度做個約定，如果我可以開到70+演唱會，你哋都要好好保持自己身體健康，7年後再喺呢度見面。」

學友回憶1984年入行，1987年開第一個演唱會，到今次已是第10個演唱會，所以想帶一些特別的創作和音樂給大家欣賞。其後學友表示近年都有推出新歌，包括《日出時讓街燈安睡》和《又十年》，熒幕上呈現學友逐漸變老的樣子。學友換上白色西裝再次出場，為大家送上《過敏世界》。

全場大合唱《每天愛你多一些》

到「安歌」部分，學友獻唱《李香蘭》、《她來聽我的演唱會》，前奏旋律一響起，觀眾即大聲歡呼。學友說：「其實我好驚，驚遞咪出嚟無人唱，唔知係咪因為今次三面台，大家坐得好近，你哋今日唱得特別大聲。我喺1985年出第一張唱片，到1990年大家聽到《每天愛你多一些》先更加認識我。」然後全場大合唱《每天愛你多一些》，學友既開心又感動，最後以一曲《吻別》作結。昨晚第二場演出，學友下午抵場館後先上香，場外有粉絲守候，他上前跟粉絲打招呼又接他們的信。

娛樂組