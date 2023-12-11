𡃁模入行拒再影寫真 蔡穎恩想主持話題大膽清談節目

帶故友林皓霆精神好好生活

談到網上頻道節目《衫P》，因拍檔林皓霆（Charles）10月離世而停擺，Evelyn稱會否再主持網上節目要看公司安排。是否因好友離世而影響心情？她說：「我會帶住他的精神，繼續好好生活和工作。」對於會否再拍寫真，Evelyn斷言拒絕，「其實我覺得拍寫真是好有趣的事，雖然現在睇番好怕醜，但都是人生一個里程碑，也是好好的紀念，現在邊有人想睇我吖，畀我都想睇啲後生啦。不過如果將來大肚，我會拍一輯寫真送畀自己」。

結婚兩年 恨當媽媽努力造人

Evelyn與陳嘉寶的友誼由八模開始，第二本寫真更是二人合輯，她表示希望和好姊妹再合作，「想主持好似《今夜不設防》這類節目，請啲嘉賓偈傾都好開心㗎」。

Evelyn見好姊妹陳嘉寶育有3女，承認想當媽媽不想當契媽，做3名小朋友最喜愛的Auntie Evelyn已足夠，「當契媽責任好大，我結婚兩年，好想生B，努力中。雖然現在不想生好多個，但好難講，或者生完第一個又想生多兩個，緣分天注定，人生點都要試吓，我好鍾意小朋友，有當然開心，未有就可能未係時候，未輪到我」。她稱仍有很多工作想試想做，生了小朋友會繼續工作，「我是勞碌命，比較享受自己搵錢養自己，覺得女性應該要財政獨立，當然不介意老公畀家用」。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

場地提供：Artisan Lounge