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娛樂

莫文蔚冧爆德籍老公識唱《忽然之間》 林明禎聖誕留港拍恐怖片

莫文蔚遺傳媽咪基因食極唔肥 爆外籍老公懂唱自己金曲

【明報專訊】莫文蔚（Karen）昨日現身沙田為賽馬活動擔任表演嘉賓，酬勞全數撥捐做慈善。她的個人展覽「莫后光年」到不同地方巡迴，大爆德國籍老公近期勤學普通話，早前陪她到內地工作，可以普通話跟人溝通，冧爆說對方識唱她的歌曲《忽然之間》。林明禎帶胞姊和兩弟入馬場，首次四姊弟在港聚首，透露今年聖誕留港拍恐怖片，在工作中度過。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

一身黑色型格打扮的Karen連唱3首歌《The way you make me feel》、《忽然之間》和《呼吸有害》，其間走近跟馬迷和粉絲打招呼，「香港的朋友，你們好嗎？好耐冇見啦。今（昨）日好開心為大家獻唱」。當聽到台下熱烈歡呼聲，Karen回應：「嘩，很有紅館feel，多謝大家。」活動司儀宋熙年稱Karen將表演酬勞全數撥捐做慈善，Karen表示一向關注小動物、環境保護和教育，希望為社會作出貢獻。

首次在馬場表演的Karen受訪時表示，一向喜歡做戶外演出，昨日天氣好好，心情特別興奮，邀請了媽媽和哥哥同來湊熱鬧。問會不會趁機下注測試賽馬眼光？Karen說：「我不懂賽馬，但很喜歡馬匹，牠們很溫馴，以前一家人經常來馬會欣賞賽事、運動和游水。爸爸是會員，重遊這個地方勾起很多回憶。」

得天獨厚 食極唔肥

Karen透露個人展覽「莫后光年」先後在香港、北京和台灣舉行，之後會到上海及更多地方，每個地方都加入不同元素，希望跟粉絲集體回憶，「早前台灣站展出歌曲《沒時間》MV穿過的旗袍，我很喜歡將以前的服飾保存」。旗袍還穿得下？Karen說：「可以呀，媽媽留下來的旗袍我現在也有穿，全靠母親遺傳優良基因，我食極都唔肥。」

Karen透露早前偕德國籍老公同遊台灣，行程非常匆忙，想趕快完成所有工作，跟老公回家鄉德國過聖誕，「一家人聚在一起布置聖誕樹，又會唱聖詩和到教堂崇拜，煮大餐這個重要環節交給奶奶」。她提到老公近期勤學普通話，對方陪她到內地工作可以普通話與人簡單溝通，又學寫中文字，冧爆說：「他已識唱我首《忽然之間》，唱卡拉OK時有表演過。」

林明禎跟姊弟同眠增感情

同場嘉賓還有林明禎、魏浚笙（Jeffrey）、台灣男星林柏宏、前港姐鄧卓殷和林宣妤。林明禎笑言上次帶胞姊到馬場未玩夠，今次再偕家姐和兩弟到場，四姊弟首次在香港聚會，趁機增進感情。她笑說：「酒店房租貴，家姐和弟弟來到香港住我家，大家睡在一起，家裏都沒空間走路。」林明禎表示姊弟日內回馬來西亞，她繼續留港拍恐怖片，預計聖誕在工作中度過，「戲裏扮演被鬼嚇的角色，跟其他演員分開拍攝，我經常對空氣演戲，要靠想像力」。

Jeffrey自言對賽馬沒有認識，平時很少賭博，反而多花費享美食，「當演員和歌手後，為了保持狀態，忙於工作根本冇啖好食，所以放假會讓自己稍為放鬆一下，吃海膽和刺身」。

林柏宏首到馬場下注試運氣

林柏宏首次來香港馬場見識，心情非常興奮，身邊人都提議他下注測試運氣，他笑言會在場參考別人提供的貼士，加入自己的理性分析下注。對於早前角逐台灣金馬影帝落敗，林柏宏表示沒有失望，「每次入圍都很開心，已當自己得獎，身為電影大家庭一分子，見到來自世界各地的人分享作品，感覺很滿足和踏實」。聖誕將至，他稱若不用工作，希望相約朋友聚會。有沒有計劃出埠旅行？林柏宏說：「都希望旅行，但不一定選聖誕節。」

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相關字詞﹕林柏宏 魏浚笙(Jeffrey) 林明禎 莫文蔚（Karen）

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