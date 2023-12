莫文蔚冧爆德籍老公識唱《忽然之間》 林明禎聖誕留港拍恐怖片

記者:鍾一虹

攝影:劉永銳

一身黑色型格打扮的Karen連唱3首歌《The way you make me feel》、《忽然之間》和《呼吸有害》,其間走近跟馬迷和粉絲打招呼,「香港的朋友,你們好嗎?好耐冇見啦。今(昨)日好開心為大家獻唱」。當聽到台下熱烈歡呼聲,Karen回應:「嘩,很有紅館feel,多謝大家。」活動司儀宋熙年稱Karen將表演酬勞全數撥捐做慈善,Karen表示一向關注小動物、環境保護和教育,希望為社會作出貢獻。

首次在馬場表演的Karen受訪時表示,一向喜歡做戶外演出,昨日天氣好好,心情特別興奮,邀請了媽媽和哥哥同來湊熱鬧。問會不會趁機下注測試賽馬眼光?Karen說:「我不懂賽馬,但很喜歡馬匹,牠們很溫馴,以前一家人經常來馬會欣賞賽事、運動和游水。爸爸是會員,重遊這個地方勾起很多回憶。」

得天獨厚 食極唔肥

Karen透露個人展覽「莫后光年」先後在香港、北京和台灣舉行,之後會到上海及更多地方,每個地方都加入不同元素,希望跟粉絲集體回憶,「早前台灣站展出歌曲《沒時間》MV穿過的旗袍,我很喜歡將以前的服飾保存」。旗袍還穿得下?Karen說:「可以呀,媽媽留下來的旗袍我現在也有穿,全靠母親遺傳優良基因,我食極都唔肥。」

Karen透露早前偕德國籍老公同遊台灣,行程非常匆忙,想趕快完成所有工作,跟老公回家鄉德國過聖誕,「一家人聚在一起布置聖誕樹,又會唱聖詩和到教堂崇拜,煮大餐這個重要環節交給奶奶」。她提到老公近期勤學普通話,對方陪她到內地工作可以普通話與人簡單溝通,又學寫中文字,冧爆說:「他已識唱我首《忽然之間》,唱卡拉OK時有表演過。」

林明禎跟姊弟同眠增感情

同場嘉賓還有林明禎、魏浚笙(Jeffrey)、台灣男星林柏宏、前港姐鄧卓殷和林宣妤。林明禎笑言上次帶胞姊到馬場未玩夠,今次再偕家姐和兩弟到場,四姊弟首次在香港聚會,趁機增進感情。她笑說:「酒店房租貴,家姐和弟弟來到香港住我家,大家睡在一起,家裏都沒空間走路。」林明禎表示姊弟日內回馬來西亞,她繼續留港拍恐怖片,預計聖誕在工作中度過,「戲裏扮演被鬼嚇的角色,跟其他演員分開拍攝,我經常對空氣演戲,要靠想像力」。

Jeffrey自言對賽馬沒有認識,平時很少賭博,反而多花費享美食,「當演員和歌手後,為了保持狀態,忙於工作根本冇啖好食,所以放假會讓自己稍為放鬆一下,吃海膽和刺身」。

林柏宏首到馬場下注試運氣

林柏宏首次來香港馬場見識,心情非常興奮,身邊人都提議他下注測試運氣,他笑言會在場參考別人提供的貼士,加入自己的理性分析下注。對於早前角逐台灣金馬影帝落敗,林柏宏表示沒有失望,「每次入圍都很開心,已當自己得獎,身為電影大家庭一分子,見到來自世界各地的人分享作品,感覺很滿足和踏實」。聖誕將至,他稱若不用工作,希望相約朋友聚會。有沒有計劃出埠旅行?林柏宏說:「都希望旅行,但不一定選聖誕節。」

