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娛樂

王賢誌避談表哥鄭嘉穎 陳泳伽有留意前隊友So Ching近况

【明報專訊】王賢誌、COLLAR成員陳泳伽、陳凱詠和Lolly Talk等昨日出席於西九文化區藝術公園舉行的「一點粉紅2023」活動。王賢誌帶領多名曾參演無綫真人騷節目《仔仔一堂》的同性好友亮相，透露正籌備拍第2輯《仔仔一堂》，打算乘機上台呼籲有興趣人士參加。提到鄭嘉穎最近被追問因何缺席馬國明海外婚禮時，回應忙湊仔和「嘥時間」，傳他與馬國明不和。陳凱琳幫手解畫撐丈夫鄭嘉穎真性情和說話直接惹誤會。王賢誌日前於社交網發文，沒開名稱有人是「雙面人」和「日久見人心」論，網民猜他暗諷表哥鄭嘉穎。王賢誌昨被追問此事，他說：「我冇講過是他（鄭嘉穎），這事應該告一段落，再講就悶，希望事件完結。」

避談鄭嘉穎為人

王賢誌避談有否跟鄭嘉穎聯絡，只說自己很忙，跟很多人少聯絡，他主動提起知馬國明本月結婚，隔空祝賀對方，說理解籌備婚禮要花很多心思和時間，拒評論鄭嘉穎為人，「今（昨）日不講『直』的人，問我孿的就講」。被人屈到孿？王賢誌說：「唔關我事，也沒有興趣知。」他承認近期心情一般，因家人身體不適，加上準備過年又要籌備新節目很忙碌，才觸動他發表「日久見人心」言論。

盼So Ching開心

陳泳伽昨日首次公開唱新歌《平凡的我重生》。問及COLLAR前隊友蘇芷晴（So Ching）被發現已取消關注所有成員的社交平台帳號，Winka稱只要So Ching開心便可，畢竟社交平台並不等於生活的全部。

有沒有私下聯絡So Ching？Winka說：「我有留意她的近况，有在社交網看她教人跳舞和去旅行的短片。都是不講太多，始終是她的私隱。So Ching現在只想做回普通人，不希望大家放太多焦點在她身上，這樣反而會令她不舒服。」

剛完成首個演唱會的Lolly Talk未有休息，表示對今年成績感滿意，對年底各樂壇頒獎禮能否得獎抱平常心，「計劃明年出多兩首新歌，可以集齊歌名由1到10的數字系列，之後考慮用食物來做歌名系列」。

記者：林蘊兒

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