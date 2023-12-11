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娛樂

宣布結束9年婚姻 徐若瑄李雲峰離婚 共同監護8歲子

【明報專訊】48歲台灣女星徐若瑄2014年和新加坡富商李雲峰結婚，育有8歲兒子Dalton。昨日二人發聯合離婚聲明，結束9年婚姻。徐若瑄與李雲峰婚後經歷人生高低，高齡懷孕的她吃盡苦頭，李雲峰的公司曾陷財務風波，她力挺老公稱從沒想做闊太。兩年前徐若瑄捲入王力宏離婚醜聞，李雲峰公開發聲明表示對太太信任，為她遭到污衊和誹謗感心痛。夫妻經過重重風波，敵不過長期分隔新加坡和台灣各有各忙，加上性格不合，上月簽字離婚。聲明提到「我們盡了最大努力仍克服不了雙方的差異」，交代兒子Dalton由父母共同監護。

娛樂組

昨日台灣傳媒報道徐若瑄跟李雲峰上月離婚消息，稱徐若瑄近年重回台灣發展事業有成績，不想回新加坡生活，跟李雲峰意見分歧，兩年前她捲入王力宏醜聞，令丈夫心存芥蒂。

理性友好協商下離婚

二人離婚傳聞成熱話，徐若瑄昨日近5時半在社交平台限時動態發表跟李雲峰離婚聲明，「人生是一趟不斷學習的旅程，我們感謝9年多來，彼此在婚姻中的付出與成長。我們盡了最大努力，仍克服不了雙方的差異，在經過深思熟慮及溝通，理性友好的協商下，決定畫下婚姻句點。這是我們覺得對彼此最困難，但最合適的安排」。

徐若瑄和李雲峰會共同成為兒子監護人，「雖未能攜手繼續往前走，但今後將為我們最愛的人擔任共同監護的父母，雙方各自繼續付出我們最大的愛，一起守護我們最愛的人。為保護並避免對雙方及其家人產生不必要的影響，雙方將不再對此事另行回應。感謝外界關愛與㕓解。最後祝福彼此及大家一切順遂、平安」。

視繼女如己出 為子臥牀5個月

徐若瑄2014年與富商李雲峰結婚，被指嫁入豪門。李雲峰與前妻育有兩女，被稱「最美繼母」的徐若瑄視繼女如己出，為接送她們而考車牌，又跟繼女一起睡培養感情，盡顯關愛。徐若瑄獲繼女稱呼「V媽」感動，說視她們為一輩子的責任。婚後一年，40歲的徐若瑄懷孕，屬高齡產婦的她為保胎兒經歷5個月臥牀人生，不落牀連大小二便也要別人協助。怕打針的她為子打了300多針安胎，形容「屁股打到幾乎快找不到不痛之處可再扎針」。

Dalton出世後，徐若瑄因臥牀太久沒有走路，雙腿肌肉萎縮，忍痛做了半年以上物理治療。過往徐若瑄不時分享跟兒子Dalton溫馨照片，考慮到他長大要保護私隱，兒子5歲後不再公開他正面照片。

罕有發文放負 關留言功能

2021年，徐若瑄捲入王力宏醜聞，疫情期間王力宏由美國回台灣，違反防疫規定到徐若瑄家中跟黑人（陳建州）夫婦聚會。後來王力宏被前妻李靚蕾爆私生活不檢，提到對方有已婚炮友，網民猜測是跟王力宏關係密切的徐若瑄。徐若瑄三度在社交平台發文澄清，當時她的工作備受影響；李雲峰即時力撐太太，表示信任徐若瑄。

被封「鋼鐵V」的徐若瑄日前在社交平台發文：「I'm not Happy now. How about You？」罕有放負。前日則上載在日本工作的照片，展露笑臉的她留言說早安。自宣布離婚後，徐若瑄關了社交平台的留言功能。

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