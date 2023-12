宣布結束9年婚姻 徐若瑄李雲峰離婚 共同監護8歲子

娛樂組

昨日台灣傳媒報道徐若瑄跟李雲峰上月離婚消息,稱徐若瑄近年重回台灣發展事業有成績,不想回新加坡生活,跟李雲峰意見分歧,兩年前她捲入王力宏醜聞,令丈夫心存芥蒂。

理性友好協商下離婚

二人離婚傳聞成熱話,徐若瑄昨日近5時半在社交平台限時動態發表跟李雲峰離婚聲明,「人生是一趟不斷學習的旅程,我們感謝9年多來,彼此在婚姻中的付出與成長。我們盡了最大努力,仍克服不了雙方的差異,在經過深思熟慮及溝通,理性友好的協商下,決定畫下婚姻句點。這是我們覺得對彼此最困難,但最合適的安排」。

徐若瑄和李雲峰會共同成為兒子監護人,「雖未能攜手繼續往前走,但今後將為我們最愛的人擔任共同監護的父母,雙方各自繼續付出我們最大的愛,一起守護我們最愛的人。為保護並避免對雙方及其家人產生不必要的影響,雙方將不再對此事另行回應。感謝外界關愛與㕓解。最後祝福彼此及大家一切順遂、平安」。

視繼女如己出 為子臥牀5個月

徐若瑄2014年與富商李雲峰結婚,被指嫁入豪門。李雲峰與前妻育有兩女,被稱「最美繼母」的徐若瑄視繼女如己出,為接送她們而考車牌,又跟繼女一起睡培養感情,盡顯關愛。徐若瑄獲繼女稱呼「V媽」感動,說視她們為一輩子的責任。婚後一年,40歲的徐若瑄懷孕,屬高齡產婦的她為保胎兒經歷5個月臥牀人生,不落牀連大小二便也要別人協助。怕打針的她為子打了300多針安胎,形容「屁股打到幾乎快找不到不痛之處可再扎針」。

Dalton出世後,徐若瑄因臥牀太久沒有走路,雙腿肌肉萎縮,忍痛做了半年以上物理治療。過往徐若瑄不時分享跟兒子Dalton溫馨照片,考慮到他長大要保護私隱,兒子5歲後不再公開他正面照片。

罕有發文放負 關留言功能

2021年,徐若瑄捲入王力宏醜聞,疫情期間王力宏由美國回台灣,違反防疫規定到徐若瑄家中跟黑人(陳建州)夫婦聚會。後來王力宏被前妻李靚蕾爆私生活不檢,提到對方有已婚炮友,網民猜測是跟王力宏關係密切的徐若瑄。徐若瑄三度在社交平台發文澄清,當時她的工作備受影響;李雲峰即時力撐太太,表示信任徐若瑄。

被封「鋼鐵V」的徐若瑄日前在社交平台發文:「I'm not Happy now. How about You?」罕有放負。前日則上載在日本工作的照片,展露笑臉的她留言說早安。自宣布離婚後,徐若瑄關了社交平台的留言功能。