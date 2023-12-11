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娛樂

【開箱】鰥夫路雲戀上寡婦趙怡賢 《婚禮大捷》剩女尋愛更有趣

【明報專訊】韓國KBS電視台10月推出新劇《婚禮大捷》，由《戀愛不可抗力》路雲與《殭屍校園》趙怡賢主演，以朝鮮時代為背景，描述寡婦趙怡賢與鰥夫路雲相遇後擦出愛火的故事。《婚》劇雖與同類古裝劇如《衣袖紅鑲邊》、《戀慕》及《雲畫的月光》等同樣以靚人靚景作包裝，可是男女主角的感情線，竟不及劇中3名剩女尋愛的情節有趣。香港觀眾可透過煲劇平台「黃Viu」收看。

例牌加插宮鬥情節

《婚禮大捷》講述年輕狀元（路雲飾）被公主看上，欽點他做附馬，可惜大婚當日，公主猝逝，皇上下令守喪8年，雖然他一再上奏，主張婚姻無效，但不獲皇上理會。直至某日，皇上提出狀元在3個月內促成南山谷三名剩女出嫁的要求，一旦成事便可回復單身，他為增加勝算，跟城中最強媒人兼年輕寡婦鄭順德（趙怡賢飾）聯手，落力為剩女牽紅線，結果不知不覺愛上對方。

《婚》劇故事簡單，幸好角色設定有趣，狀元天生聰敏，卻因未洞房先喪妻，被迫守貞多年而變成「鬱躁男」；順德原是大臣曹英培（李海英飾）媳婦，礙於官家身分，替人做媒只好化身「驪州大嬸」。二人相識初期，不知彼此身分，鬧出不少笑話。另外，同類劇集例牌加插宮鬥情節，皇上（趙漢哲飾）本想鞏固世子在朝中地位，但因左議政等外戚大臣以城中有大量剩男剩女為由，阻止世子成親，其間還透露當年公主猝死，或許與外戚有關。

孟家女兒各有所屬

皇上要求狀元促成孟家女兒在3個月內出嫁的副線亦有趣，孟一（鄭信惠飾）、孟二（朴智元飾）和孟三順（鄭寶玟飾）均已屆適婚年齡，但她們拒絕出嫁，原因各有不同：孟一漂亮又有學識，卻為陪伴失明母親，寧願犧牲個人幸福；孟二是縫紉高手，可是說話舉動粗魯，男生不敢埋身；孟三順是三級愛情小說作家，為了寫作經常女扮男裝出入書店，性取向成疑，加上姊姊未婚，令她無法出嫁。

狀元與順德做媒，向三姊妹傳授「獵男」秘訣，又更新全城剩男檔案，情况就似古代版快速約會（Speed Dating）及婚姻介紹所，可是她們拒跟安排，反而各自遇上有心人，孟一愛上年幼世子，孟二與成均館儒生李侍烈（孫相淵飾）互生情愫，孟三順則戀上順德胞兄鄭順九（許楠儁飾），她們能否修成正果，成為最大懸念。

路雲與趙怡賢未知是否身高相差太遠，外形不太合襯，而且欠缺火花。本劇10月開播至今，收視徘徊在3.3%至4.5%之間，窄幅上落成績一般，餘下數集反彈機會不大。《婚禮大捷》是韓國樂隊FTIsland、CNBlue所屬事務所FNC娛樂相隔5年開拍的新劇，其後以173億韓圜（約1億港元）把版權售予KBS電視台，投資雖大可惜回報不成正比例。

電視台愈來愈少劇

談到韓劇投資，韓媒近日透露三大電視台KBS、SBS及MBC明年或將「縮皮」，例如SBS目前只有周五六劇集《與惡魔有約》，其餘日子並無任何安排；MBC不計處境劇，現時只得周三播出《犬系戀人》及周五六劇集《烈女朴氏契約結婚傳》，而《犬》劇結局後，亦未有接檔劇集。有線頻道JTBC情况相似，除了周六日播出《歡迎回到三達里》，星期一至五檔期一片空白。

電視台播放劇集愈來愈少，主要原因是製作費愈來愈高，難保收支平衡，因此不少劇集轉投串流平台，但後者亦非來者不拒，例如wavve早前把蝕本的韓劇《弱美男英雄》第2季版權轉讓Netflix。至於找不到投資者或播放平台的製作公司，最終只能停止拍攝，令劇集夭折收場。串流平台與電視台的關係，究竟是互惠互利，還是你死我亡？實在值得觀眾思考。

相關字詞﹕趙怡賢 路雲 婚禮大捷

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