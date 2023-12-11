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娛樂

《蒼鷺與少年》美開畫稱冠 首周末料收近億元 破宮崎駿最高紀錄

【明報專訊】日本動畫大師宮崎駿自編自導新片《蒼鷺與少年》上周五在美國開畫，首日票房收556萬美元（約4336萬港元）榮登冠軍之餘，美媒Deadline預測首周末收1070萬至1200萬美元（約8346萬至9360萬港元），如果屬實便將刷新宮崎駿動畫系列在美國開畫最高紀錄，同時亦是今年唯一一部登頂的非荷李活製作電影。《蒼》片將於本周四（14日）在港開畫，且看票房會否同樣報捷。

自2013年推出《風起了》並宣布退休後，現年82歲的宮崎駿今年憑《蒼鷺與少年》復出影壇，新片贏盡口碑，「爛番茄」網站綜合157篇外國影評文章，結果獲得96%高分，觀眾好感度亦達91%；在本月公布紐約影評人協會（NYFCC）及美國國家影評學會（NBR）得獎名單上，《蒼》片分別奪得最佳動畫及十優電影殊榮。第81屆金球獎頒獎禮將於香港時間今晚公布提名名單，估計《蒼》片亦將佔一席位。

打破《風起了》舊紀錄

《蒼鷺與少年》叫好之餘亦叫座，美國上周五開畫收556萬美元（約4336萬港元，已把優先場票房計算在內），輕易把映期踏入第4周的《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》擊敗，取而代之成為單日冠軍，估計首周末3日票房可收1070萬至1200萬美元。如果推測屬實，《蒼》片將超越《風起了》（520萬美元）成為宮崎駿創辦吉卜力工作室在美國發行動畫的最高開畫紀錄，亦是自去年8月《龍珠超劇場版：超級英雄》後，首部非荷李活製作的開畫冠軍電影。

《蒼》片創作靈感源自日本名著《你想活出怎樣的人生》，故事以二戰為背景，講述主角真人的母親在戰火中離世，他跟隨父親離開東京，搬到郊區與繼母夏子一起生活，心情難免複雜，某夜夏子失蹤，真人闖入神秘古塔，誓要救出繼母並解開古塔之謎。

《哥斯拉-1.0》同佔三甲

《蒼》片今年7月日本開畫報捷，首周末入場人次突破100萬，票房收逾16.2億日圓（約8750萬港元），刷新吉卜力工作室成立以來最高開畫紀錄。截至本月為止，累計票房達86億億日圓（約4.6億港元），成績相當不俗，但跟宮崎駿前作《風起了》的120億日圓（約6.4億港元）甚至日本史上第二高的《千與千尋》316億日圓（約17億港元）比較，仍有一大段距離。

值得一提的是，《蒼》片美國票房登頂之外，上周五還有山崎貴執導、神木隆之介與濱邊美波合演《哥斯拉-1.0》以225萬美元（約1755萬港元）排第3名，令到三甲位置共有兩部日本片的罕見情况出現。

相關字詞﹕哥斯拉-1.0 宮崎駿 蒼鷺與少年

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