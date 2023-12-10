明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《指引兩顆心》 黑鏡式科幻愛情故事

【明報專訊】集合金像影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）與《月光騎士》伊頓漢基（Ethan Hawke）主演的新片《斷網假期》，上周五（8日）在影視串流平台Netflix上架，其實Netflix的對手Apple TV+近年也積極投資大片，像早前在港上映的《拿破崙》，以及近日獲多個影評人組織頒發最佳電影的《花月殺手》，均由Apple投資，該平台也有不少小品，繼《愛的練習曲》後，《指引兩顆心》（Fingernails）上月3日播出，探討應相信量化愛情的結果，還是該跟從心意行事，此片有點像經典英劇《黑鏡》的單元，不過片長接近兩小時。

前作《無忘果》受矚目

《指引兩顆心》講述戀愛學院有全新科技發明，情侶或夫妻只要拿一片指甲測試，便知是否完美配對；跟同居男友Ryan曾接受測試並獲得滿分的Anna剛好失業，到戀愛學院應徵導師職位獲聘，並與Amir搭檔，協助情侶上課並通過測驗，藉此了解愛情，但漸漸發現跟Amir互有好感，Anna該相信測驗結果，還是相信自己的直覺？

若說到希臘導演，近年最矚目自然是尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos），執導的《爭寵》給英國女星奧莉菲亞高文（Olivia Colman）帶來奧斯卡影后榮譽；愛瑪史東（Emma Stone）主演的新片《Poor Things》今年9月更在威尼斯影展摘下最高榮譽金獅獎。除了尤格，《指引兩顆心》導演基斯圖斯尼古（Christos Nikou）亦來自希臘，前作《無忘果》（Apples）曾參加威尼斯影展地平線單元，故事講述一種不知名的傳染病在城市蔓延，患者會突然失去所有記憶，染病原因不明，也沒有疫苗預防與相關治療方法。主角突然「斷片」被安置到新居，沒有身分證也無家人認領，只知道自己愛吃蘋果。他主動參與政府為失憶病患而設的試驗計劃，希望重獲新生。《無忘果》在威尼斯雖沒得獎，但吸引不少電影人的注意，像金像影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）便因此出任《指引兩顆心》監製。據報女主角Anna原屬意《超犀女王》嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）主演，後者亦是看過《無忘果》留下極佳印象，願意主演基斯圖斯尼古首次執導的英語電影。不過《指引兩顆心》去年10月開拍前，改由《失去的女兒》謝茜畢利（Jessie Buckley）演Anna，《毒魔》男星列斯阿曼（Riz Ahmed）和《大熊餐廳》謝洛米韋特（Jeremy Allen White），分別扮演Amir與Ryan，另外《癲才家族》陸克韋遜（Luke Wilson）則飾演戀愛學院的院長。

故事較單薄 刻意拖拉

其實《無忘果》與《指引兩顆心》都是帶有科幻味道的愛情故事，就像《黑鏡》部分單元，既有人情也有奇幻，而且牽引到科技，不知道導演基斯圖斯尼古可是《黑鏡》的粉絲？《指引兩顆心》的重點落在女主角Anna身上，故事有點薄弱，說穿了就是她跟Ryan雖然在戀愛測試滿分，但兩人生活同一屋簷下，早已貌合神離，志趣不相投。Ryan會着緊動物紀錄片，看到眼泛淚光，Anna卻感乏味，但又不會向對方坦白。一如在戀愛學院找到工作，也沒向Ryan交代，反訛稱在小學找到教席。為何要向情人撒謊，心虛還是其他？科技給愛情分數高低，卻變成情侶間的緊箍咒，Anna正是其中之一，面對Amir拔下來的指甲，已動情的Anna忍不住也拔下自己的一片做測試，結果得50分，代表了什麽？

《指引兩顆心》如果只是《黑鏡》的一個單元會很不錯，但變成百多分鐘的電影長度，則顯得拖拖拉拉，結局也沒有告訴觀衆，Anna會怎樣對待Ryan。猶幸3名主角演技精湛，謝洛米韋特只是配角，少了《大熊餐廳》演大廚的神經質；列斯阿曼經過《金屬之聲》獲奧斯卡影帝提名後，也證明自己演技多變，不該受膚色局限。謝茜畢利能歌善演，去年跟Suede結他手Bernard Butler推出了一張專輯，又拍過《逆權選美》等電影，據悉她將伙拍《日麗》保羅麥斯卡（Paul Mescal）演出金像女導演趙婷的新片《Hamnet》，均值得留意。

相關字詞﹕謝洛米韋特 列斯阿曼 謝茜畢利 基斯圖斯尼古 無忘果 影視串流平台Apple TV+ 開箱 指引兩顆心

上 / 下一篇新聞