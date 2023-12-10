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娛樂

《愛情故事》叫好叫座 女兒10歲贏奧斯卡 賴恩奧尼路逝世 享年82歲

【明報專訊】曾主演《愛情故事》、《大老千與小鬼頭》及《亂世兒女》等1970年代名片的賴恩奧尼路（Ryan O'Neal），曾經歷血癌與前列腺癌，前日（8日）與世長辭，賴恩任職體育節目主持的兒子柏德烈（Patrick O'Neal）透過社交媒體證實噩耗，「這是最難說出口的事，但還是得告訴大家。家父今日安詳辭世，愛他的一群人圍繞身邊支持他、愛着他，如同他對我們一樣」。

賴恩奧尼路1941年在洛杉磯出生，父母分別是編劇及舞台劇演員；1950年代因父親工作關係，舉家遷居德國慕尼黑，賴恩開始迷上在歐洲取景的劇集《Tales of the Vikings》，並曾去信自薦。原本被訓練成拳擊手的賴恩，後來參演電視節目，又擔任特技人，直到1964年演肥皂劇《冷暖人間》才真正入屋，其後與劇中拍檔美亞花露（Mia Farrow）先後在影壇闖出一片天。

獲奧斯卡最佳男主角提名

賴恩奧尼路伙拍雅麗麥格羅（Ali Macgraw）主演的《愛情故事》，1970年上映，故事講述賴恩扮演美國東岸富裕上流家庭的兒子，在哈佛讀書，認識了來自基層的雅麗，兩人不顧家人反對決定成婚，男方父親決定截斷對兒子所有的經濟支援。為了讓賴恩完成哈佛法學院學位，女方放棄到巴黎升學的夢想，擔任老師，奮力支持丈夫。當賴恩畢業並找到不錯工作，雅麗卻確診血癌並逝世。《愛》片催淚，但大受歡迎，全球收1.73億美元，並且獲奧斯卡7項提名，包括最佳電影、導演及男女主角，最後只有音樂人Francis Lai拿下最佳配樂，Andy Williams主唱的主題曲《 (Where Do I Begin?) Love Story》亦大受歡迎。片中對白：「愛是永遠不必說抱歉。」廣為傳頌，曾入選美國電影學院（AFI）百年百大對白金句。

賴恩奧尼路其後伙拍芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）主演喜劇《瘋狂飛車大鬧唐人街》，亦大受歡迎。1973年上映的《大老千與小鬼頭》，與長女泰妲奧尼露（Tatum O'Neal）拍檔演出，後者以10歲之齡捧走奧斯卡最佳女配角，至今仍是最年輕得獎紀錄保持者。《2001太空漫遊》名導史丹利寇比力克（Stanley Kubrick）拍畢《發條橙》後籌備《亂世兒女》，起用賴恩奧尼路當主角，電影拍了超過以年，但票房未如理想，影評亦好壞參半。雖然《亂》片近年被重新評價，但賴恩曾在訪問中坦言該片後他的演藝事業無法重登高峰。1970年代後期他主演的《大滾友與小撈錢》、《英雄塚》、《愛情故事續集》等均票房普通。

與花拉科茜愛情長跑育一子

演藝事業難再上高峰，賴恩奧尼路的感情及家庭生活卻成為小報頭條。賴恩與演員Joanna Moore的首段婚姻帶來女兒泰妲與兒子基芬（Griffin O'Neal）；跟Leigh Taylor-Young再婚，則育有柏德烈。賴恩透過《騎劫核子潛艇》李美佐斯（Lee Majors）認識後者太太兼《神探俏嬌娃》花拉科茜（Farrah Fawcett），兩人拍拖17年，直到花拉「捉姦在牀」發現賴恩與年輕女星Leslie Stefanson一起，才於1997年結束關係，但4年後兩人又復合，直到2009年花拉因病逝世。兩人育有一子烈文（Redmond O'Neal），父子二人因藏毒2008年在馬里布家中被捕，烈文其後企圖搶劫便利店，並因意圖謀殺、搶劫、毆打及藏毒罪服刑，受訪時怪責父母帶來壞影響。賴恩與泰妲和基芬的關係亦很差，曾不相往來多年，直到近年才和好；泰妲於父親死後發聲明表示，對於賴恩離世感難過，但會永遠懷念他，並且能在他臨終前和好，感到非常幸運。

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