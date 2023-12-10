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娛樂

【娛樂場】家中錄影《危險人物2.0》 翁靜晶親歷靈異事件

【明報專訊】最近梁思浩主持TVB《通靈之王2》，最高收視有近百萬觀眾。靈異、奇案節目總有一班忠實觀眾，相關題材節目在YouTube選擇很多，潘紹聰主持多年的《恐怖在線》，他的頻道訂閱人數逾27萬，還有長期付費支持節目的粉絲；《梁思浩/世界鬼故事》訂閱近15萬，他做直播時有逾1萬網民同時觀看。今年9月，翁靜晶在YouTube開設《危險人物2.0》頻道，短短3個月的訂閱人數逾8萬。

翁靜晶當年在商台主持《危險人物》是經典節目，探討香港及世界各地發生的奇案，描述案件始末，以律師專業知識分析犯罪動機及警方破案關鍵等，揭人性陰暗面帶來反思。節目受歡迎搬上熒幕，她又將有關案件寫書成共12本的《危險人物》系列。她的《危險人物2.0》出片量不多，暫時只有13集，不時有網民留言要求勤力出片，她解釋因兼顧事情太多，只能重質不重量。

刁鑽問題考法醫

翁靜晶曾解釋為何相隔多年再開咪做這節目，「趁住記憶猶新，希望為曾經參與的案件做一個永久紀錄，希望透過回憶案件背後的故事，去探索、思考人性的弱點」。翁靜晶在過去13集節目講過多單案件，其中「模特兒彭楚盈白骨案」分3集播，當年彭楚盈家人向翁靜晶求助，她提出召開死因庭研訊，事件轟動一時；今年初破港產片票房紀錄的《毒舌大狀》，有觀眾看過黃子華飾演的林涼水，也覺得有翁靜晶的影子。其他案件還有「銅鑼灣百德新街巨鑽劫殺案」，她每次提起這案件總帶遺憾，因她多次要求翻案都未能成功。她與徒弟楊雲峯律師也有講述「援交少女王嘉梅遭肢解案」，兩集的「港大副教授張祺忠殺妻藏木箱案」及「淘大花園情婦被殺無屍案」等。有一集以「睇你點死」為主題，邀法醫擔任嘉賓，在翁靜晶的刁鑽問題下，原本嚴肅的話題變成更生動吸引。

靈異探測器突狂響

翁靜晶有不少靈異經歷分享，《危險人物2.0》頭炮「暴雨下車底現男屍」就是她的親身體驗，當年有名校工被暴雨冲倒攝入她的座駕底，被人發現時已不治，事件後續有靈異事件，當然是信則有不信則無。最近她又連續兩集講靈異故事，邀雲海擔任嘉賓，她錄影節目的地點是家中，雲海帶齊多款靈異探測器到場，兩人節目中分享共同的靈異經歷，多年前他帶着探測儀器到翁靜晶不斷發生怪事的辦公室測鬼，後來翁靜晶家中也有不可思議事情發生，她求救，故雲海再出動。今次他們一起做節目再有怪事發生，當時雲海解釋不同款式靈異探測器的用途，翁靜晶提議到花園探測，其中一部機的讀數升高，講到特定字眼時，另一部探測器更突然狂響，被稱「女俠」的翁靜晶也受驚，見她激動得眼濕濕，冷靜下來跟探測儀展開了「對話」……。

設付費會員制做善事

最近《危險人物2.0》設付費會員制，也有粉絲課金，翁靜晶希望大家一起做善事，她拍片解釋稱一個人捐一筆錢做善事不難，但更多人參與，就是每人少少錢，集合的力量是更大功德，她將課金收集給學生獎學金，亦資助有需要的學童搭校車，減輕基層家庭經濟開支。

相關字詞﹕危險人物2.0 翁靜晶

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