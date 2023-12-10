明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《新聞女王》結局 曉薇Cathy離職 黃宗澤登場挑釁Man姐 為續集留伏線

【明報專訊】無綫台慶劇《新聞女王》播映以來掀起熱話，劇情緊湊，佘詩曼飾演Man姐人氣高企，其他演員馬國明、李施嬅、高海寧、何依婷等表現亦備受談論，劇集收視更獲佳績，最高收視達27.9點（約180萬觀眾）。內地平台比無綫早播映，日前已搶先播出第26集大結局，揭曉各主角的命運，黃宗澤與陳山聰更驚喜客串；黃宗澤壓軸出場與Man姐遇上，未有交代他是否新上任的高層，似為開拍續集留伏線。

內地贏得口碑 豆瓣評8.1分

《新聞女王》全劇26集，前晚在無綫翡翠台播映至15集，本月22日冬至大結局，連播兩小時，一眾演員會到澳門跟觀眾一同看大結局。不過內地優酷平台已率先播完全劇，大結局劇情引起網民討論。《新聞女王》在內地贏口碑，豆瓣評分有8.1。

George為Man姐流淚

大結局劇情講述陳山聰飾演有精神問題的爸爸，因覺得女兒嘉嘉死因不明，便走入幼稚園脅持多名小朋友。Man姐進入幼稚園訪問陳山聰，結果身陷險境。George（馬國明飾）從直播畫面看見Man姐有危險，擔心得流下男兒淚。一直與Man姐權鬥的他公開表示︰「我每一次坐喺度，見到拍檔係佢，我就好放心。」

只有國王沒有女王

鄧智堅飾演的飛爺向方太（龔慈恩飾）辭去總監一職，說在馬來西亞找到第二春，而且年紀大想退下來，飛爺向方太推薦George，但方太希望找新人加入SNK News。

鏡頭一轉，《新聞女王》的隱藏角色終於現身，黃宗澤出現在SNK News大堂，跟Man姐遇上，兩人打招呼後，Man姐問黃宗澤是否對飛爺的職位有興趣，黃宗澤說︰「我對你這個新聞女王有點興趣，因為在我的領域，只有國王，沒有女王。」

大結局交代各人去向，曉薇（何依婷飾）、Cathy（高海寧飾）劇中為Prime Time主播位鬥生鬥死，最後雙雙離開新聞界；曉薇在仁心基金擔任院舍主任，Cathy就成為政府高官。張家妍（李施嬅飾）繼續留在新聞主播台上，更升職進駐了原先Man姐的辦公室。

5女化解恩怨成好友

Man姐、曉薇、Cathy、張家妍及劉艷（王敏奕飾）各自在不同崗位發展，更成為共飲一支水的好朋友，化解恩怨。

陳山聰與黃宗澤客串令觀眾驚喜及獲好評，劇集留有伏線，未知是否準備開續集？黃宗澤向傳媒表示跟佘詩曼相隔10多年再合作，開心有好反應。至於拍續集的問題，認為留給大家幻想空間。

娛樂組

相關字詞﹕黃宗澤 佘詩曼 新聞女王

上 / 下一篇新聞