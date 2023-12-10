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娛樂

為鄭嘉穎「嘥時間」解畫 陳凱琳撐老公一直做自己非雙面人

【明報專訊】鄭嘉穎近日捲入是非，以湊仔為由及發表「嘥時間」言論，解釋缺席馬國明海外婚禮，令兩人傳不和。鄭嘉穎太太陳凱琳此時上載旅行相，被指火上加油。陳凱琳昨日到主題公園出席活動，與小朋友玩遊戲，她表示兩子很喜歡大自然和昆蟲，並要求養甲蟲。

以後上載照片會留意

談到是非風波，陳凱琳解釋當時身在摩洛哥工作，趁休息時間感受當地環境、事物和美食，有感香港環境大壓力，便上載照片想鼓勵大家放鬆，沒想過引發這些事情。她稱沒不開心，很多事情難預計，以後會留意，在適當時候才上載照片，可能會有更好效果。對於有指鄭嘉穎用詞不太恰當，陳凱琳指老公一向說話簡潔，他永遠都是鄭嘉穎，無論工作方面和對朋友都是一個很精簡的人，「某程度上值得我欣賞，他比較真性情和直接，所以今次有少許被人誤會，不過都已過去」。

至於鄭嘉穎表弟王賢誌（Vinci）在社交網指某人是雙面人，日久見人心，令人揣測所指是鄭嘉穎。陳凱琳說：「我在工作上遇過Vinci幾次，印象中他是個很重情的人，很欣賞他；重情的人希望每段關係和感情都可以最好，他們由細識到大，可能成長中少了見面和接觸，但希望他們可以一直保持最好關係，見多些面、傾多些偈，我覺得他沒惡意。（Vinci所指是鄭嘉穎？）我不清楚。嘉穎一直都做自己，認識他耐的人都知道。」

記者：柯美

相關字詞﹕馬國明 鄭嘉穎 陳凱琳

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