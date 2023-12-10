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娛樂

《共建美好社區大匯演》 林子祥《數字人生》籲投票 炎明熹抱恙上陣 After Class齊人獻唱

【明報專訊】「區選繽紛日」主要活動《共建美好社區大匯演》昨晚於西九文化區竹翠公園舉行，集香港7間電子傳媒，無綫、ViuTV、HOY TV、鳳凰衛視、港台、新城及商台現場聯播，演出歌手有林子祥、鄺美雲、草蜢、蘇永康、陳慧嫻、肥媽（Maria Cordero）、陳潔靈、《聲夢傳奇》、《中年好聲音》兩季參賽者及《亞洲超星團》練習生等，其中女團After Class相隔多時終齊人獻唱，成為焦點之一；還有吳大強與吳偉豪父子同台。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

7台司儀包括汪明荃、陳貝兒、朱凱婷、麥美恩、陸浩明、蔡宛珊、敖嘉年、林燕玲、 李志剛、范振鋒及余宜發等，有逾百歌手及藝員參與演出，場面熱鬧。林子祥（Lam）、炎明熹（Gigi）打頭陣出場，Lam唱《數字人生》後說：「數字對人生都好重要，聽日盡力去投票，數字愈多愈好。」他介紹Gigi出場說講了很久希望有機會合唱，這晚終於有機會。兩人合唱《分分鐘需要你》，之後Gigi再跳唱《Little Magic》，令台下Gi炎粉（粉絲暱稱）興奮尖叫。

姚焯菲（Chantel）由新西蘭返港，聯同After Class隊友Gigi、鍾柔美及詹天文唱團歌《要為今日回憶》。之前她們各自發展出歌，惹解散傳言。Gigi因身體抱恙未有接受訪問，詹天文承認4人很久不見，能合體非常開心，她有跟Chantel保持聯絡，知對方12月返港，「她沒有變，大家一見面覺得好自然，感情沒變生疏，雖然身處不同地方，心仍連在一起」。本月21日將舉行《聲夢傳奇》演唱會，她預告4人再一起演出。

方玉亨視張鎬濂第二個哥哥

《亞洲超星團》首次在港參與戶外大型演出，雖未算集齊全部練習生，但穿上整齊團服人多勢眾，現場氣氛熱烈。兩名星二代張鎬濂和方玉亨佔主場之利，後者獲媽咪歐陽妙芝在台下打氣。身高1.88米的張鎬濂參賽前已認識方玉亨，互相照顧成為好兄弟，「亨亨想做練習生，透過他的媽咪經介紹找到我，知我有參賽經驗，大家有照應」。張鎬濂是星二代稱有少許壓力，表現要更落力，做到80分才算及格。他約5年前已參加過其他比賽，爸媽眼中覺得他比以前有進步。他在「初印象人氣排名榜」暫列第9位，方玉亨排第26位，後者對排名落後未太擔心，「我以為自己排名最低，排26已很開心，好多參賽者很有經驗。多謝鎬濂幫忙，他是我第二個哥哥」。丁子朗自爆拍節目試過連續兩日兩夜沒睡覺，張鎬濂承認密集排練和錄影，沒太多時間休息，只能趁有空檔爭取小休。亨亨因此面上爆出壓力瘡，感激媽咪一直在身邊支持。

鄺美雲新歌《家》送給香港

久未踏上舞台獻唱的鄺美雲唱新歌《家》，表示將歌曲送給香港，大家共同建設美好家園。草蜢唱《我們》，表示能為社會出力，又與眾多歌手跨平台演出，是近年非常難得一次。他們有留意《亞洲超星團》，讚後生仔充滿活力，蔡一智笑自己太早出道，羨慕新一代身形長得好高大。

羅啟豪搞笑組「四眼男團」

吳大強台上表示與家人紮根香港，希望社區發展愈來愈好。吳偉豪視父親為榜樣，盡力做好本分。周吉佩與涂毓麟及HOY TV《就是青春》得獎者康志維首次同台合作，周吉佩說：「第一次跨台合作，知道康志維被指似林家謙。我以前服務過有線電視，今次與康志維合作，令我想起以前。」羅啟豪、丁文俊及《聲夢傳奇2》彭家賢首次跟《不想獨自快樂》的原唱者蘇永康合唱，沒太大壓力，反而感興奮。有指4人集齊老、中、青3代歌手，羅啟豪笑說：「我們巧合都戴眼鏡，可以組『亞洲超星四眼男團』。」

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相關字詞﹕草蜢 After Class 詹天文（Windy） 鍾柔美（Yumi） 姚焯菲（Chantel） 炎明熹（Gigi） 林子祥（Lam） 共建美好社區大匯演 區選繽紛日

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