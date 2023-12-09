《One Piece》新田真劍佑動漫節曬「幸福」

新田真劍佑今年初宣布結婚，早前更榮升父親，主演的《One Piece》又大受歡迎，可謂家庭事業兩得意，昨日受訪時總括今年表現，用「幸福」二字來形容，「今年是幸福的一年，《One Piece》得到很多人的愛，期待明年第2季，希望比首季更受歡迎」。他還不忘推廣動漫節，稱場內有賣壽司，「希望與洛基、奇異博士及歐比王見面，從小已很崇拜超級英雄，可惜我身邊只有柳生十兵衛」。新田已故父親兼《風雲雄霸天下》男星千葉真一，在《魔界轉生》扮演獨眼劍士柳生十兵衛，是其演藝生涯的重要角色之一。