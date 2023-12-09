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娛樂

《靈戲逼人》奪亞洲影藝創意獎最佳喜劇 《黑暗榮耀》贏最佳劇集 林智妍膺女配

【明報專訊】亞洲創意藝術學院主辦的亞洲影藝創意大獎（Asia Academy Creative Awards，簡稱AACA），表揚亞太地區優秀影視作品，前日在新加坡舉行頒獎禮。無綫劇《靈戲逼人》贏得最佳喜劇節目，成為唯一得獎港劇。Netflix韓劇《黑暗榮耀》除摘下最佳劇集，飾演反派的林智妍勇奪最佳女配角殊榮。日本、新加坡及印度各奪7獎，並列大贏家。

文：蘇珮欣

每年12月舉行的AACA頒獎禮，今年頒發36個獎項。參賽作品需經兩輪評審，第一輪由各地評審投選出當地最佳作品，並代表該區參加第二輪評審；首輪評選結果9月底公布，前日頒獎禮公布最終得獎名單。

印度劇贏視帝視后

無綫劇《靈戲逼人》撼低愛奇藝真人騷《一年一度喜劇大賽第2季》、台灣英語動畫《The Jennie Show》、黃Viu菲律賓劇《K-Love》等對手，拿下最佳喜劇節目獎。

無綫的陳展鵬及林夏薇分別憑《超能使者》及《法言人》角逐最佳男女主角，最終敗給Prime Video印度劇《桃色罪犯》Vijay Varma，以及Netflix印度劇《無情火審判》女主角Rajshri Deshpande，成為視帝視后。

林子善及劉穎鏇憑無綫劇《隱形戰隊》角逐最佳男女配角，同樣敗北，獎項落在印尼劇《96 Jam》Teuku Rifnu Wikana及Netflix韓劇《黑暗榮耀》林智妍身上。《黑暗榮耀》更撼低愛奇藝內地古裝劇《蒼蘭訣》、Netflix台劇《人選之人—造浪者》、ViuTV《繩角》及日本NTV《重啓人生》等勁敵，奪得最佳劇集。

Netflix真正大贏家

日本、新加坡及印度各奪AACA 7獎，平分秋色；其中水野格執導的日劇《重啓人生》，拿下最佳劇情類導演及預告片兩獎；Netflix日本動畫《鬼族：雷神傳說》和日劇《相撲聖殿》分別摘下最佳動畫及最佳劇本。

其實影視串流平台Netflix才是今屆大贏家，共7部作品得獎，包括剛才提到的《無情火審判》、《黑暗榮耀》、《鬼族：雷神傳說》及《相撲聖殿》，還有韓國綜藝節目《體能之巔：百人大挑戰》、泰國片《飢渴遊戲》及新加坡節目《午夜先生：怪物出沒注意》，分別獲頒最佳真人騷、電影及兒童節目。

黃東赫稱拍《魷魚遊戲2》負擔大

提起Netflix，該平台歷來最高收視節目《魷魚遊戲》，第2季正在趕拍得如火如荼，前日安排韓媒到片場採訪，《魷》劇導演黃東赫表示今年7月開拍第2季以來，感到很大負擔，但會以最好的作品回饋大家的支持。他又表示新一季會有新的遊戲與角色，令人期待。

相關字詞﹕黑暗榮耀 靈戲逼人 亞洲影藝創意大獎

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